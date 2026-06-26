Trump zu Hormus-Attacke
Iran hat Waffenruhe gebrochen
- Iran startete mindestens vier Drohnenangriffe
- Eine Drohne traf Frachter, dieser setzte die Fahrt fort
- US-Militär schoss drei Drohnen ab, Brücke beschädigt
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen zu haben. Wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social schrieb, startete der Iran mindestens vier Drohnenangriffe gegen Schiffe in der Straße von Hormus. Eine der Drohnen habe ein Frachtschiff getroffen. Der Frachter konnte demnach aber seine Fahrt trotz Schadens fortsetzen.
Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. "Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoß gegen unsere Waffenruhe-Vereinbarung", schrieb Trump. Nähere Angaben, wann sich genau die Angriffe ereignet haben sollen, machte er nicht.
Am Donnerstag war ein Angriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus bekanntgeworden. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte mit, ein "unbekanntes Projektil" habe die Brücke des Schiffes beschädigt. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien./jcf/DP/stw
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Der globale Energiemarkt operiert gegenwärtig in einer bemerkenswerten Divergenz zwischen digitaler Liquidität und physischer Realität. Während die Algorithmen (HFT) an den Bildschirmen kurzfristige geopolitische Beruhigungspillen und temporäre Sanktionsausnahmen einpreisen, um den Papier-Ölpreis im vakuumierten Raum mathematisch zu drücken, spricht die fundamentale Infrastruktur im Untergrund eine völlig andere Sprache.
Das System nähert sich einer kritischen Elastizitätsgrenze:
- Die Kraftstoff-Asymmetrie: Während Rohöl-Futures künstlich nach unten massiert werden, verharren die Endprodukt-Preise (Gasoline/Crack Spreads) aufgrund historisch ausgelasteter Raffineriekapazitäten und realer Transport-Risikoprämien auf einem starren Niveau. Die Atome an der Zapfsäule weigern sich, der Papier-Illusion zu folgen.
- Die Erschöpfung der Puffer: Die Erzeugung eines künstlichen Überangebots durch den fortgesetzten Abbau der strategischen US-Reserven (SPR) stözt auf eine mathematische Untergrenze. Die kommerziellen Lagerbestände liegen bereits signifikant unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Das physische Sicherheitsnetz ist dünn wie nie.
- Der Kipppunkt der Statik: Institutionelles Hedging und algorithmische Short-Kaskaden funktionieren nur so lange, wie das physische Angebot reibungslos fliesst. Sobald das fragile Vertrauen in schwebende diplomatische Abkommen bricht oder die reale Transportlogistik im Nadelöhr Hormuz stockt, schaltet das System schlagartig um. Wenn das künstlich überdehnte Gummiband zurückschnellt, kollabiert das Orderbuch nach oben hin völlig schutzlos.
Wer langfristige, unkorrelierte Sachwerte hält, schaut diesem algorithmischen Rauschen mit maximaler Distanz zu. Die wahre Statik für den Winter wird nicht durch temporäre Bildschirm-Kapriolen entschieden, sondern durch die thermodynamische Notwendigkeit der Realwirtschaft.
Abgerechnet wird, wenn die Physik die Pixel einholt.
Hatt sich gerade erledigt das Gerede vom baldigen billigen Öl, der Iran schließt die Strasse von Hormus...