THE ADECCO GROUP ERNENNT NEUEN LEITER DER BEREICHE INVESTORENBEZIEHUNGEN UND PORTFOLIOSTRATEGIE

ZÜRICH, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- The Adecco Group, das weltweit führende Unternehmen für Personal- und Technologiedienstleistungen, gab heute die Ernennung von Diego Chantrain zum neuen Leiter der Bereiche Investorenbeziehungen und Portfoliostrategie bekannt.

Diego kann sowohl im Kapitalmarktbereich als auch in der Unternehmensstrategie auf eine starke Erfolgsbilanz zurückblicken. Seit seinem Eintritt bei The Adecco Group im Oktober 2022 leitet er den Bereich Unternehmensentwicklung sowie Fusionen und Übernahmen (M&A). Zuvor leitete er den Bereich Investorenbeziehungen bei Firmenich, wo er zudem Positionen in der strategischen Entwicklung und im Bereich M&A innehatte. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Lüttich und einen Doktortitel von der Turku School of Economics.

Diego untersteht Valentina Ficaio, Finanzvorständin von The Adecco Group, mit Sitz in Zürich, Schweiz. Er tritt die Nachfolge von Benita Barretto an, die diese Position seit 2021 innehatte und das Unternehmen verlässt, um sich neuen Möglichkeiten zuzuwenden.

Valentina Ficaio, Finanzvorständin von The Adecco Group, sagte: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Diego. Er bringt wertvolle Erfahrung im Bereich Investorenbeziehungen mit und hat maßgeblich dazu beigetragen, unsere Pipeline für Akquisitionen und Veräußerungen mit klarer Ausrichtung voranzutreiben, um neue Marktchancen zu nutzen und unser Portfolio zu steuern.

„Ich möchte Benita für ihre wertvollen Beiträge zu unserer Investor-Relations-Arbeit in den vergangenen Jahren danken und wünsche ihr viel Erfolg bei ihren künftigen Vorhaben."

Informationen zu The Adecco Group

The Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologieexpertise. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Arbeit für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftseinheiten – Adecco, Akkodis und LHH – in 60 Ländern ermöglichen wir Menschen eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, liefern digitale sowie ingenieurtechnische Lösungen zur Unterstützung der Transformation zur Smart Industry und helfen Organisationen, ihre Belegschaften zu optimieren. The Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit sowie für resiliente Volkswirtschaften und Gemeinschaften ein. The Adecco Group AG hat ihren Sitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investorenbeziehungen investor.relations@adeccogroup.com +41 (0)44 878 88 88 Pressestelle media@adeccogroup.com +41 (0) 79 876 09 21

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Die Adecco Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 16,10EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.