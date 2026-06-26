Salzgitter Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 26.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von -6,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Salzgitter Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,95 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 44,03€, mit einem Minus von -6,83 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Salzgitter Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,70 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,50 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +9,78 % gewonnen.

Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,89 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,75 % 1 Monat -24,50 % 3 Monate +19,70 % 1 Jahr +120,59 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 26.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,65 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Börsen im Rückwärtsgang, Wall Street im Aufwind: Während DAX, MDAX & Co. nachgeben, setzen die US-Leitindizes ihren Aufwärtstrend unbeirrt fort.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -6,73 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,92 %. ArcelorMittal verliert -3,35 %

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.