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    4th China International Supply Chain Expo

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    Digital Technology Chain verbindet weltweit die vor- und nachgelagerten Bereiche der intelligenten Wirtschaft

    4th China International Supply Chain Expo - Digital Technology Chain verbindet weltweit die vor- und nachgelagerten Bereiche der intelligenten Wirtschaft
    Foto: adobe.stock.com

    PEKING, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Ausstellungsbereich „Digital Technology Chain" auf der 4th China International Supply Chain Expo (CISCE) umfasst 58 Messestände und vereint 228 vor- und nachgelagerte Unternehmen aus elf Ländern aus der gesamten globalen Industriekette. In diesem Jahr erhielt der Bereich „Digital Technology Chain" ein Upgrade auf „Intelligent Digitale Technology Chain", wobei erstmals eine eigene Zone für künstliche Intelligenz (KI) eingeführt wurde, was die wachsende Bedeutung der KI in den industriellen Wertschöpfungsketten widerspiegelt.

    Digital Tech Chain: Making Innovation More Dynamic

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    Weltweit führende Unternehmen nutzen die Veranstaltung, um ihre lokalen Partnerschaften zu präsentieren. NVIDIA präsentiert gemeinsam mit seinen chinesischen Partnern aus dem Ökosystem den sogenannten „Five-Layer AI Stack", der die Bereiche Energie, Chips, Infrastruktur, Modelle und Anwendungen umfasst. Apple ist nun bereits im vierten Jahr dabei und präsentiert drei seiner chinesischen Zulieferer – Sunny Optical, AAC Technologies und Cowain, um die Fortschritte in den Bereichen intelligente Fertigung, Nachhaltigkeit in der Produktion und Mitarbeiterschulung zu demonstrieren. Zu den Erstausstellern zählen die SK Group, Skyworks und Cadence, die alle ihr Interesse an einer Vertiefung ihres Engagements vor Ort bekundet haben. Auf der Anwendungsseite zeigen Marken wie Walmart, Medtronic, Schneider Electric, SAP und PwC, wie KI den Einzelhandel neu gestaltet, die digitale Gesundheitsversorgung ermöglicht und nachhaltigere Betriebsabläufe schafft, um die tiefgreifende Verschmelzung der Realwirtschaft mit der digitalen Wirtschaft voranzutreiben.

    Während globale Namen wie NVIDIA und Apple die Aufmerksamkeit auf sich zogen, nutzen führende chinesische Technologieunternehmen dieselbe Plattform, um ihre eigenen KI-Ziele voranzutreiben. Alibaba präsentiert sein Grundmodell, gemeinsam mit iFlytek, das intelligente Sprachterminals vorstellt, und TCL, das branchenspezifische digitale Lösungen präsentiert. Luxshare und Lens Technology präsentieren fortschrittliche Fertigungskompetenzen im Bereich der Unterhaltungselektronik. Auch regionale Industriecluster rücken zunehmend in den Fokus. Die Provinz Zhejiang entsendet eine Delegation unter der Leitung des Herstellers humanoider Roboter Unitree, des Entwicklers von Gehirn-Computer-Schnittstellen BrainCo und des Spezialisten für Computer Vision Hikvision. Die Provinz Hubei hat 17 Hightech-Unternehmen eingeladen, um eine lückenlose Lieferkette im Bereich der eingebetteten Intelligenz zu präsentieren. In Shenzhen sind 13 spezialisierte KMU vertreten, die sich auf intelligente Bildverarbeitungs- und KI-Vision-Technologien konzentrieren.

    Von den von globalen Akteuren entwickelten Kerntechnologien bis hin zu den von chinesischen Unternehmen realisierten praktischen Anwendungen und von den Ökosystemstrategien der Branchenführer bis hin zu den spezialisierten Angeboten regionaler Innovationscluster – die digitale Technologiekette am CISCE verbindet alle Ebenen der Branche, von den vorgelagerten Zulieferern bis hin zu den nachgelagerten Endnutzern. Der Ausstellungsbereich „Digital Technology Chain" veranschaulicht, wie sich eine stärker vernetzte und global integrierte KI-Lieferkette zu entwickeln beginnt.

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