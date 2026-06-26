Heute die Gegenbewegung an der Wall Street: Chip-Aktien fallen, während sich die Hyperscaler (Magnificent 7-Aktien) erholen. Dass OpenAI wohl nicht mehr in diesem Jahr an die Börse kommt, sorgt für einen Dämpfer bei Chip-Aktien - während die großen Tech-Firmen als "Scheck-Aussteller" sich nach den großen Kursverlusten erholen können (heute vor allem Microsoft). Und ist der Ölpreis manipuliert? Eines ist klar: der fundamentalen Lage entspricht das jedenfalls nicht! Denn der Iran zieht in der Straße von Hormus wieder die Zügel an - Trump hat darauf in einem Tweet erbost reagiert. Auffallend: der Ölpreis fällt immer dann, wenn die Aktienmärkte steigen. Aber er steigt nicht wirklich, wenn die Aktienmärkte fallen. Das ist durchaus merkwürdig..

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Das Video "Ist der Ölpreis manipuliert? Chip-Aktien fallen, Hyperscaler steigen!" sehen Sie hier..