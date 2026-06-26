Börsen Update USA - 26.06. - US Tech 100 schwach -0,46 %

Der Dow Jones steht bei 51.930,69 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Microsoft +4,57 %, Salesforce +4,14 %, IBM +4,04 %, Johnson & Johnson +3,06 %, Unitedhealth Group +2,05 %

Flop-Werte: Caterpillar -4,54 %, Goldman Sachs Group -3,70 %, Cisco Systems -3,48 %, 3M -2,11 %, JPMorgan Chase -1,98 %

Der US Tech 100 steht bei 29.259,96 PKT und verliert bisher -0,46 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +7,48 %, Workday (A) +6,02 %, Datadog Registered (A) +5,53 %, Zscaler +5,44 %, Axon Enterprise +5,06 %

Flop-Werte: Western Digital -12,33 %, Seagate Technology Holdings -8,44 %, SanDisk Corporation -8,05 %, Analog Devices -7,85 %, Microchip Technology -7,27 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.366,81 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Moderna +11,25 %, FactSet Research Systems +9,85 %, ServiceNow +7,78 %, AppLovin Registered (A) +7,48 %, GoDaddy Registered (A) +6,69 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -17,98 %, Western Digital -12,33 %, Seagate Technology Holdings -8,44 %, SanDisk Corporation -8,05 %, Teradyne -7,92 %

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