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SILTRONIC AG Aktie deutlicher Kursrutsch - 26.06.2026
Am 26.06.2026 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um -5,79 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.
Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.
Wie hat sich die SILTRONIC AG-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Mit einer Performance von -5,79 % musste die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,61 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,79 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Obwohl die SILTRONIC AG Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +43,28 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SILTRONIC AG auf +68,28 %.
Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,75 %. Damit gehört SILTRONIC AG heute zu den auffälligeren Werten.
SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,71 %
|1 Monat
|-13,02 %
|3 Monate
|+43,28 %
|1 Jahr
|+103,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Siltronic: technische Muster (mögliche SKS-Formation im 1-Jahres-Chart), Diskussion über Kursziele und relative Bewertung; Short-Interest steigt auf 1,13%; Micron-Zahlen und ihre Folgen; Wafer-Marktknappheit sowie KI-Nachfrage beeinflussen die Perspektiven; vor dem nächsten Quartal herrscht Unsicherheit über Kursentwicklung.
Zur SILTRONIC AG Diskussion
Informationen zur SILTRONIC AG Aktie
Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd.EUR € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG
Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,18 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -0,11 %.
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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.