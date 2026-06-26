FP Markets legt los: SpaceX (SPCX) ergänzt Aktien-CFD-Portfolio
SpaceX ist an der Börse – und FP Markets öffnet mit neuen SPCX-CFDs die Tür, um die historische IPO-Volatilität aktiv auf MT5 und cTrader zu handeln.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- FP Markets hat Aktien-CFDs für SpaceX (SPCX) in sein Angebot aufgenommen; sofort handelbar auf MetaTrader 5 (MT5) und cTrader.
- SPCX-CFDs ermöglichen Long- und Short-Positionen, flexiblen Hebel und Zugang zu institutionellen Handelsinstrumenten, um von der Volatilität nach dem Börsengang zu profitieren.
- SpaceX ging am 12. Juni an die Börse; ursprünglicher Emissionserlös 75 Mrd. USD, nach Ausübung der Greenshoe-Option rund 86 Mrd. USD — der größte Börsengang der Geschichte.
- IPO-Preis war 135 USD; der Kurs stieg bei Handelsbeginn auf ~150 USD und kurzzeitig über 200 USD, fiel danach aber wieder auf das Niveau vor dem Börsengang zurück.
- Große Börsengänge verzeichnen häufig Kursverluste im ersten Jahr (Beispiel Meta); sollte SPCX das IPO-Niveau übersteigen, könnten Anlegeroptimisten verstärkt auftreten.
- FP Markets wurde 2005 in Sydney gegründet, bietet über 10.000 CFDs in sieben Anlageklassen (u. a. auf MT4/5, TradingView, cTrader) und steht unter Aufsicht von Behörden wie ASIC, CySEC, FSA (Seychellen), FSCA (Südafrika) und CMA (Kenia).
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