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    Besonders beachtet!

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    FactSet Research Systems Aktie bestätigt den positiven Trend - +10,70 % - 26.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die FactSet Research Systems Aktie bisher um +10,70 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der FactSet Research Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - FactSet Research Systems Aktie bestätigt den positiven Trend - +10,70 % - 26.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    FactSet Research Systems ist ein US-Anbieter von Finanzdaten, Analytics und Workflow-Lösungen für Asset Manager, Banken und Research-Häuser. Kernprodukte: Datenplattform, Screening-, Portfolio- und Risiko-Tools, Reporting- und ESG-Lösungen. Starke Stellung im Premium-Segment, integriert Daten und Analytics in einer Oberfläche. Hauptkonkurrenten: Bloomberg, Refinitiv (LSEG), S&P Global, MSCI. USP: tiefe Integration, hohe Datenqualität, flexible APIs.

    FactSet Research Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.06.2026

    Die FactSet Research Systems Aktie konnte bisher um +10,70 % auf 202,50 zulegen. Das sind +19,58  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die FactSet Research Systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 202,50, mit einem Plus von +10,70 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die FactSet Research Systems Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die FactSet Research Systems Aktie damit um +5,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,60 % verloren.

    Während FactSet Research Systems heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört FactSet Research Systems heute zu den auffälligeren Werten.

    FactSet Research Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,10 %
    1 Monat -6,14 %
    3 Monate +12,68 %
    1 Jahr -49,93 %
    Stand: 26.06.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur FactSet Research Systems Aktie

    Es gibt 36 Mio. FactSet Research Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,34 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 26.06. - US Tech 100 schwach -0,46 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DAX & Co. im Sinkflug – US-Börsen ziehen davon: So groß ist die Lücke


    Deutsche Börsen im Rückwärtsgang, Wall Street im Aufwind: Während DAX, MDAX & Co. nachgeben, setzen die US-Leitindizes ihren Aufwärtstrend unbeirrt fort.

    Börsenstart USA - 26.06. - US Tech 100 schwach -0,77 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. MSCI Registered (A) notiert im Plus, mit +3,70 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +0,18 %. S&P Global legt um +4,46 % zu

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    Ob die FactSet Research Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FactSet Research Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    FactSet Research Systems

    +9,60 %
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    -46,34 %
    -44,46 %
    -27,78 %
    +607,76 %
    ISIN:US3030751057WKN:901629
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    Verfasst von Markt Bote
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