Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 26.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Caterpillar
Tagesperformance: -4,73 %
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 1
Performance 1M: +16,96 %
Performance 1M: +16,96 %
Microsoft
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 2
Performance 1M: -13,37 %
Performance 1M: -13,37 %
IBM
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 3
Performance 1M: +2,82 %
Performance 1M: +2,82 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 4
Performance 1M: -14,08 %
Performance 1M: -14,08 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 5
Performance 1M: +6,32 %
Performance 1M: +6,32 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 6
Performance 1M: +11,51 %
Performance 1M: +11,51 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 7
Performance 1M: -4,12 %
Performance 1M: -4,12 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 8
Performance 1M: +1,01 %
Performance 1M: +1,01 %
3M
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 9
Performance 1M: +10,94 %
Performance 1M: +10,94 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 10
Performance 1M: +11,03 %
Performance 1M: +11,03 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 11
Performance 1M: +6,38 %
Performance 1M: +6,38 %
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