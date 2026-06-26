Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Western Digital
Tagesperformance: -13,08 %
Tagesperformance: -13,08 %
Platz 1
Performance 1M: +32,78 %
Performance 1M: +32,78 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -12,21 %
Tagesperformance: -12,21 %
Platz 2
Performance 1M: +20,56 %
Performance 1M: +20,56 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -8,54 %
Tagesperformance: -8,54 %
Platz 3
Performance 1M: +30,80 %
Performance 1M: +30,80 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -7,19 %
Tagesperformance: -7,19 %
Platz 4
Performance 1M: -3,16 %
Performance 1M: -3,16 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -7,11 %
Tagesperformance: -7,11 %
Platz 5
Performance 1M: -8,62 %
Performance 1M: -8,62 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +6,92 %
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 6
Performance 1M: -6,64 %
Performance 1M: -6,64 %
Workday (A)
Tagesperformance: +6,87 %
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 7
Performance 1M: -9,95 %
Performance 1M: -9,95 %
Analog Devices
Tagesperformance: -6,78 %
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 8
Performance 1M: +2,40 %
Performance 1M: +2,40 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -6,06 %
Tagesperformance: -6,06 %
Platz 9
Performance 1M: +33,67 %
Performance 1M: +33,67 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -5,78 %
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 10
Performance 1M: -2,38 %
Performance 1M: -2,38 %
Qualcomm
Tagesperformance: -5,70 %
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 11
Performance 1M: -15,48 %
Performance 1M: -15,48 %
Zscaler
Tagesperformance: +5,61 %
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 12
Performance 1M: -30,32 %
Performance 1M: -30,32 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,55 %
Tagesperformance: -5,55 %
Platz 13
Performance 1M: +7,74 %
Performance 1M: +7,74 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,38 %
Tagesperformance: -5,38 %
Platz 14
Performance 1M: +25,90 %
Performance 1M: +25,90 %
Micron Technology
Tagesperformance: -5,37 %
Tagesperformance: -5,37 %
Platz 15
Performance 1M: +48,94 %
Performance 1M: +48,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit ein bullisches Sentiment zu Micron Technology (MU). In den letzten 14 Tagen zeigte MU-Auftrieb; Diskurs fokussiert auf starke Kursgewinne (bis ca. 15%), gute Quartalszahlen und steigende Kursziele, etwa 2.200 USD (Melius Research). Einige warnen vor Gewinnmitnahmen und makrobedingten Rücksetzern, bleiben aber langfristig optimistisch.
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 16
Performance 1M: +2,08 %
Performance 1M: +2,08 %
Intuit
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 17
Performance 1M: -16,62 %
Performance 1M: -16,62 %
CoStar Group
Tagesperformance: +5,10 %
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 18
Performance 1M: -13,82 %
Performance 1M: -13,82 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 19
Performance 1M: +32,32 %
Performance 1M: +32,32 %
Palantir
Tagesperformance: +4,67 %
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 20
Performance 1M: -18,56 %
Performance 1M: -18,56 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +4,67 %
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 21
Performance 1M: +17,26 %
Performance 1M: +17,26 %
Microsoft
Tagesperformance: +4,55 %
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 22
Performance 1M: -13,37 %
Performance 1M: -13,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit ein bullisches Sentiment zu Micron Technology (MU). In den letzten 14 Tagen zeigte MU-Auftrieb; Diskurs fokussiert auf starke Kursgewinne (bis ca. 15%), gute Quartalszahlen und steigende Kursziele, etwa 2.200 USD (Melius Research). Einige warnen vor Gewinnmitnahmen und makrobedingten Rücksetzern, bleiben aber langfristig optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Shopify
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 23
Performance 1M: +10,33 %
Performance 1M: +10,33 %
Intel
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 24
Performance 1M: +7,77 %
Performance 1M: +7,77 %
PayPal
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 25
Performance 1M: -2,75 %
Performance 1M: -2,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend moderat optimistisches PayPal-Sentiment. Kernpunkte: fortlaufende Aktienrückkäufe (noch ca. 4,5 Mrd. USD im Topf), EPS-Steigerung durch sinkende Aktienzahl; starker Free Cashflow (>6 Mrd. USD 2026) und hohe Liquidität. ARP-Effekte werden teils als überzogen gesehen. Kurzfristig 50–55 EUR; langfristig 100 EUR möglich, wenn Wachstum gelingt. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht konkret angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 26
Performance 1M: -17,98 %
Performance 1M: -17,98 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 27
Performance 1M: -4,12 %
Performance 1M: -4,12 %
Netflix
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 28
Performance 1M: -17,59 %
Performance 1M: -17,59 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 29
Performance 1M: +8,72 %
Performance 1M: +8,72 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 30
Performance 1M: -23,24 %
Performance 1M: -23,24 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 31
Performance 1M: +10,27 %
Performance 1M: +10,27 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 32
Performance 1M: -9,92 %
Performance 1M: -9,92 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,33 %
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 33
Performance 1M: +49,84 %
Performance 1M: +49,84 %
Adobe
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 34
Performance 1M: -18,24 %
Performance 1M: -18,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend moderat optimistisches PayPal-Sentiment. Kernpunkte: fortlaufende Aktienrückkäufe (noch ca. 4,5 Mrd. USD im Topf), EPS-Steigerung durch sinkende Aktienzahl; starker Free Cashflow (>6 Mrd. USD 2026) und hohe Liquidität. ARP-Effekte werden teils als überzogen gesehen. Kurzfristig 50–55 EUR; langfristig 100 EUR möglich, wenn Wachstum gelingt. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht konkret angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.
Verisk Analytics
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 35
Performance 1M: +6,44 %
Performance 1M: +6,44 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 36
Performance 1M: -0,50 %
Performance 1M: -0,50 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 37
Performance 1M: -9,32 %
Performance 1M: -9,32 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 38
Performance 1M: -2,51 %
Performance 1M: -2,51 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 39
Performance 1M: -9,54 %
Performance 1M: -9,54 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 40
Performance 1M: +11,90 %
Performance 1M: +11,90 %
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