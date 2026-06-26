Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
ON Semiconductor
Tagesperformance: -16,99 %
Tagesperformance: -16,99 %
Platz 1
Performance 1M: -24,05 %
Performance 1M: -24,05 %
Western Digital
Tagesperformance: -13,04 %
Tagesperformance: -13,04 %
Platz 2
Performance 1M: +32,78 %
Performance 1M: +32,78 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -11,54 %
Tagesperformance: -11,54 %
Platz 3
Performance 1M: +20,56 %
Performance 1M: +20,56 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +10,84 %
Tagesperformance: +10,84 %
Platz 4
Performance 1M: -6,14 %
Performance 1M: -6,14 %
Moderna
Tagesperformance: +10,09 %
Tagesperformance: +10,09 %
Platz 5
Performance 1M: +47,95 %
Performance 1M: +47,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
wallstreetONLINE-Forum: Moderna-Sentiment gemischt, tendenziell bullish. Hinweise auf ca. +10% nach dem Science Day; gleichzeitig Verkaufsdruck bei magerem Volumen. Behauptungen über sehr hohe institutionelle/Insider-Beteiligung (>90%) und Short-Seller-Szenarien sowie Scheinangebote. Charttechnisch wird 60€ als relevante Marke genannt; manche sehen MRNA als Schnäppchen. 14‑Tage-Veränderung wird nicht eindeutig beziffert.
ServiceNow
Tagesperformance: +8,57 %
Tagesperformance: +8,57 %
Platz 6
Performance 1M: -8,98 %
Performance 1M: -8,98 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -8,54 %
Tagesperformance: -8,54 %
Platz 7
Performance 1M: +30,80 %
Performance 1M: +30,80 %
Teradyne
Tagesperformance: -7,72 %
Tagesperformance: -7,72 %
Platz 8
Performance 1M: +25,75 %
Performance 1M: +25,75 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +7,49 %
Tagesperformance: +7,49 %
Platz 9
Performance 1M: -9,57 %
Performance 1M: -9,57 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +7,47 %
Tagesperformance: +7,47 %
Platz 10
Performance 1M: -6,64 %
Performance 1M: -6,64 %
Workday (A)
Tagesperformance: +7,14 %
Tagesperformance: +7,14 %
Platz 11
Performance 1M: -9,95 %
Performance 1M: -9,95 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -7,12 %
Tagesperformance: -7,12 %
Platz 12
Performance 1M: -3,16 %
Performance 1M: -3,16 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +7,00 %
Tagesperformance: +7,00 %
Platz 13
Performance 1M: +15,27 %
Performance 1M: +15,27 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -6,81 %
Tagesperformance: -6,81 %
Platz 14
Performance 1M: -8,62 %
Performance 1M: -8,62 %
Coherent
Tagesperformance: -6,76 %
Tagesperformance: -6,76 %
Platz 15
Performance 1M: -1,46 %
Performance 1M: -1,46 %
Emcor Group
Tagesperformance: -6,66 %
Tagesperformance: -6,66 %
Platz 16
Performance 1M: -1,04 %
Performance 1M: -1,04 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,56 %
Tagesperformance: -6,56 %
Platz 17
Performance 1M: -5,68 %
Performance 1M: -5,68 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -6,51 %
Tagesperformance: -6,51 %
Platz 18
Performance 1M: +19,70 %
Performance 1M: +19,70 %
Gartner
Tagesperformance: +6,42 %
Tagesperformance: +6,42 %
Platz 19
Performance 1M: -18,70 %
Performance 1M: -18,70 %
Veeva Systems Registered (A)
Tagesperformance: +6,41 %
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 20
Performance 1M: +2,11 %
Performance 1M: +2,11 %
Analog Devices
Tagesperformance: -6,40 %
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 21
Performance 1M: +2,40 %
Performance 1M: +2,40 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -5,99 %
Tagesperformance: -5,99 %
Platz 22
Performance 1M: -13,62 %
Performance 1M: -13,62 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -5,98 %
Tagesperformance: -5,98 %
Platz 23
Performance 1M: -3,95 %
Performance 1M: -3,95 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -5,91 %
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 24
Performance 1M: +5,39 %
Performance 1M: +5,39 %
Cummins Inc.
Tagesperformance: -5,86 %
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 25
Performance 1M: +8,99 %
Performance 1M: +8,99 %
Arista Networks
Tagesperformance: -5,86 %
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 26
Performance 1M: +2,94 %
Performance 1M: +2,94 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -5,78 %
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 27
Performance 1M: +3,54 %
Performance 1M: +3,54 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -5,76 %
Tagesperformance: -5,76 %
Platz 28
Performance 1M: +5,58 %
Performance 1M: +5,58 %
Albemarle
Tagesperformance: -5,73 %
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 29
Performance 1M: -22,04 %
Performance 1M: -22,04 %
Biogen
Tagesperformance: +5,46 %
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 30
Performance 1M: +13,29 %
Performance 1M: +13,29 %
Intuit
Tagesperformance: +5,45 %
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 31
Performance 1M: -16,62 %
Performance 1M: -16,62 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 32
Performance 1M: +2,08 %
Performance 1M: +2,08 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +5,26 %
Tagesperformance: +5,26 %
Platz 33
Performance 1M: +13,51 %
Performance 1M: +13,51 %
CoStar Group
Tagesperformance: +5,08 %
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 34
Performance 1M: -13,82 %
Performance 1M: -13,82 %
Microsoft
Tagesperformance: +4,94 %
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 35
Performance 1M: -13,37 %
Performance 1M: -13,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
wallstreetONLINE-Forum: Moderna-Sentiment gemischt, tendenziell bullish. Hinweise auf ca. +10% nach dem Science Day; gleichzeitig Verkaufsdruck bei magerem Volumen. Behauptungen über sehr hohe institutionelle/Insider-Beteiligung (>90%) und Short-Seller-Szenarien sowie Scheinangebote. Charttechnisch wird 60€ als relevante Marke genannt; manche sehen MRNA als Schnäppchen. 14‑Tage-Veränderung wird nicht eindeutig beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Brown & Brown
Tagesperformance: +4,90 %
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 36
Performance 1M: +12,14 %
Performance 1M: +12,14 %
Palantir
Tagesperformance: +4,85 %
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 37
Performance 1M: -18,56 %
Performance 1M: -18,56 %
Expedia Group
Tagesperformance: +4,74 %
Tagesperformance: +4,74 %
Platz 38
Performance 1M: +19,30 %
Performance 1M: +19,30 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 39
Performance 1M: +17,26 %
Performance 1M: +17,26 %
Incyte
Tagesperformance: +4,64 %
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 40
Performance 1M: +19,94 %
Performance 1M: +19,94 %
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