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Datadog Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 26.06.2026
Am 26.06.2026 ist die Datadog Registered (A) Aktie, bisher, um +8,61 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.
Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.
Datadog Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.06.2026
Die Datadog Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 211,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,61 % zugelegt, was einem Anstieg von +16,75 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 211,25€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die Datadog Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,08 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Datadog Registered (A) +68,13 % gewonnen.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.
Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,69 %
|1 Monat
|+2,08 %
|3 Monate
|+85,26 %
|1 Jahr
|+76,23 %
Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie
Es gibt 331 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,48 Mrd.EUR € wert.
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im S&P 500.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im US Tech 100.
Börsen Update USA - 26.06. - US Tech 100 schwach -0,46 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.