Datadog Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 26.06.2026

Die Datadog Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 211,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,61 % zugelegt, was einem Anstieg von +16,75 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 211,25€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Datadog Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,08 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Datadog Registered (A) +68,13 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,69 % 1 Monat +2,08 % 3 Monate +85,26 % 1 Jahr +76,23 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Stand: 26.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 331 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,48 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.