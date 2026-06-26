Eightco Holdings: 436 Mio USD, OpenAI-Beteiligung, 16k ETH, 283M WLD
Eightco bündelt Milliardenpotenzial in KI, digitaler Identität und Creator-Ökonomie – mit fokussierten Beteiligungen, aber auch klaren Risiken für Anleger.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gesamtbestände von Eightco rund 436 Mio. USD (Stand 24. Juni 2026) – darunter ca. 149 Mio. USD Bar-/Stablecoins, 16.278 ETH und 283.452.700 WLD (0,54 USD je WLD).
- Eightco hält 283,45 Mio. WLD (~8,2 % des Umlaufs), die größte öffentlich bekannte institutionelle Position; WLD macht ~35 % des Treasury aus.
- Indirekte Investition in OpenAI im Umfang von ca. 90 Mio. USD (über Zweckgesellschaften), was etwa 21 % der Treasury-Werte entspricht; OpenAI hat ein vertrauliches S‑1 eingereicht und präsentierte den KI‑Prozessor „Jalapeño“.
- Beteiligung an Beast Industries: 18 Mio. USD (ca. 4 % des Treasury); Beast/MrBeast gilt als führender Creator (Forbes #1), mit großer Reichweite und gemeldeter Bewertung von ~5 Mrd. USD.
- Strategische Ausrichtung auf drei Megatrends – Künstliche Intelligenz, digitale Identität (Proof‑of‑Human/Worldcoin) und Creator‑Ökonomie – und bietet über das NASDAQ‑Ticker ORBS indirekten Zugang zu diesen Bereichen.
- Wichtige Risiken/Zukunftsaussagen: hohe Volatilität digitaler Assets, Konzentrationsrisiken, regulatorische Unsicherheiten sowie keine Garantie für einen erfolgreichen OpenAI‑Börsengang oder künftige Ergebnisse.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.