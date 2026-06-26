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    Eightco Holdings: 436 Mio USD, OpenAI-Beteiligung, 16k ETH, 283M WLD

    Eightco bündelt Milliardenpotenzial in KI, digitaler Identität und Creator-Ökonomie – mit fokussierten Beteiligungen, aber auch klaren Risiken für Anleger.

    Eightco Holdings: 436 Mio USD, OpenAI-Beteiligung, 16k ETH, 283M WLD
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Gesamtbestände von Eightco rund 436 Mio. USD (Stand 24. Juni 2026) – darunter ca. 149 Mio. USD Bar-/Stablecoins, 16.278 ETH und 283.452.700 WLD (0,54 USD je WLD).
    • Eightco hält 283,45 Mio. WLD (~8,2 % des Umlaufs), die größte öffentlich bekannte institutionelle Position; WLD macht ~35 % des Treasury aus.
    • Indirekte Investition in OpenAI im Umfang von ca. 90 Mio. USD (über Zweckgesellschaften), was etwa 21 % der Treasury-Werte entspricht; OpenAI hat ein vertrauliches S‑1 eingereicht und präsentierte den KI‑Prozessor „Jalapeño“.
    • Beteiligung an Beast Industries: 18 Mio. USD (ca. 4 % des Treasury); Beast/MrBeast gilt als führender Creator (Forbes #1), mit großer Reichweite und gemeldeter Bewertung von ~5 Mrd. USD.
    • Strategische Ausrichtung auf drei Megatrends – Künstliche Intelligenz, digitale Identität (Proof‑of‑Human/Worldcoin) und Creator‑Ökonomie – und bietet über das NASDAQ‑Ticker ORBS indirekten Zugang zu diesen Bereichen.
    • Wichtige Risiken/Zukunftsaussagen: hohe Volatilität digitaler Assets, Konzentrationsrisiken, regulatorische Unsicherheiten sowie keine Garantie für einen erfolgreichen OpenAI‑Börsengang oder künftige Ergebnisse.







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    Eightco Holdings: 436 Mio USD, OpenAI-Beteiligung, 16k ETH, 283M WLD Eightco bündelt Milliardenpotenzial in KI, digitaler Identität und Creator-Ökonomie – mit fokussierten Beteiligungen, aber auch klaren Risiken für Anleger.
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