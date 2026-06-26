Blue Moon Metals und Alpha Future Funds geben die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Zusammenlegung ihrer Beteiligungen im Bergbaugebiet Sulitjelma in Norwegen bekannt

TORONTO, Ontario, 26. Juni 2026 / IRW- Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-me ... – und Alpha Future Funds S.C.S. („AFF“) freuen sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Mitteilung vom 26. April 2026 die hundertprozentige Tochtergesellschaft von AFF, VMS Explorations AS („VMS“), und die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Blue Moon, Nye Sulitjelma Gruver AS („NSG“), einen verbindlichen Aktienkaufvertrag („SPA“) geschlossen haben, um die beiden Tochtergesellschaften zu einem einzigen Unternehmen zusammenzuführen. AFF ist ein in Luxemburg ansässiger privater Fonds, der in innovative Technologien und Bergbauprojekte investiert.

NSG und VMS verfügen über Abbau- und Explorationsgenehmigungen für das historische Bergbaugebiet Sulitjelma in der Gemeinde Fauske in Norwegen. Die Sulitjelma-Mine förderte über eine Betriebsdauer von 100 Jahren mehr als 470 kt Kupfer und 130 koz Gold und profitiert von einer hervorragenden bestehenden Infrastruktur über und unter Tage, die nur noch saniert werden muss, einschließlich der Anbindung an reichlich vorhandene saubere Wasserkraft. Der Zusammenschluss von NSG und VMS soll integrierte Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen, wobei der Abbau in ausgewählten hochgradigen Zonen sowie ein zentralisierter Transport und die Aufbereitung im Vordergrund stehen, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu stärken und den Weg zur Produktion zu optimieren.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass diese Transaktion den Aktionären von Blue Moon weiterhin ein Engagement in einem äußerst vielversprechenden Brownfield-Projekt ermöglicht, das nun gemeinsam mit einem starken strategischen Partner eigenständig erschlossen werden kann. Sulitjelma war ein Eckpfeiler des norwegischen Bergbaus, und wir freuen uns, an der Wiederbelebung dieses historisch bedeutenden Projekts mitzuwirken.“

Benedikt Sobotka, Geschäftsführer von AFF, kommentierte: „Der Zusammenschluss von NSG und VMS erschließt das Potenzial von Sulitjelma, Europas nächste in Betrieb befindliche Kupfer-Gold-Mine zu werden. Die Börsennotierung des fusionierten Unternehmens und die gleichzeitige Kapitalbeschaffung sollten es uns ermöglichen, unser Machbarkeitsstudienprogramm zu beschleunigen und das Projekt in Verbindung mit einer gezielten Explorationskampagne zur Erweiterung der hochgradigen Zonen und zur Erprobung von Bohrzielen im weiteren Umkreis in Richtung Produktion voranzutreiben.“

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