RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach dem angekündigten Verkauf der Mehrheit an der Großmotorentochter Everllence auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Transaktion sei erwartet worden, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der implizite Unternehmenswert von Everllence liege deutlich über den Erwartungen der Anleger. Da VW eine Minderheitsbeteiligung behalte, ergebe sich für den Autobauer eine interessante Option. Denn der neue Eigentümer, der Investor Bain Capital, könnte sich per Börsengang wieder von Everllence trennen - wodurch Volkswagen wiederum auch an einer künftigen Wertschöpfung teilhaben könnte./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 74,39EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 131
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 131
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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