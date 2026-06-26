RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Bei dem Sportwagenbauer seien die Absatzzahlen wohl im Vergleich zum Vorjahr gesunken, der Produktmix aber dürfte sich dank höherer Durchschnittspreise verbessert haben, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei auf die Modellumstellungen zurückzuführen./rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,51 % und einem Kurs von 323,7EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 430,00 $ , was eine Steigerung von +32,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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