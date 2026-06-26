RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Bei dem Sportwagenbauer seien die Absatzzahlen wohl im Vergleich zum Vorjahr gesunken, der Produktmix aber dürfte sich dank höherer Durchschnittspreise verbessert haben, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei auf die Modellumstellungen zurückzuführen./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,51 % und einem Kurs von 323,7EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
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