93 0 Kommentare Persistent & Nagarro gründen global führendes KI-Engineering-Unternehmen

Ein Milliarden-Deal formt den IT-Markt neu: Persistent legt ein attraktives Übernahmeangebot für Nagarro vor – mit hoher Prämie, klarer Strategie und globalem Wachstumsanspruch.

Persistent (über die Tochter Galaxy Germany Holding SE) kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Nagarro‑Aktien zu EUR 81 je Aktie an.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 140 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 25.06.2026 und rund 94 % auf den volumengewichteten 3‑Monats‑Durchschnittskurs.

Persistent hat einen unwiderruflichen Aktienkaufvertrag mit Lantano über rund 21 % der Nagarro‑Anteile geschlossen; zudem haben Mitglieder des Nagarro‑Vorstands ihre Absicht bekundet, das Angebot anzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro unterstützen die Transaktion und beabsichtigen, den Aktionären nach Prüfung der Angebotsunterlage die Annahme zu empfehlen.

Durch den Zusammenschluss entstünde ein global führendes, KI‑gestütztes Digital‑Engineering‑Unternehmen mit rund USD 2,9 Mrd. Umsatz und mehr als 46.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern; Persistent und Nagarro bringen komplementäre Stärken in Nordamerika bzw. Europa sowie in KI, ERP und CX ein.

Das Übernahmeangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie und der Genehmigung der Angebotsunterlage durch die BaFin; Vollzug ist für Q4 2026 / Q1 2027 geplant; Persistent finanziert die Transaktion über eine zugesagte Kreditfazilität von Barclays, plant ein Delisting und schließt für zwei Jahre nach Vollzug keinen BGAV ab.





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