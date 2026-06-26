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    Persistent & Nagarro gründen global führendes KI-Engineering-Unternehmen

    Ein Milliarden-Deal formt den IT-Markt neu: Persistent legt ein attraktives Übernahmeangebot für Nagarro vor – mit hoher Prämie, klarer Strategie und globalem Wachstumsanspruch.

    Persistent & Nagarro gründen global führendes KI-Engineering-Unternehmen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Persistent (über die Tochter Galaxy Germany Holding SE) kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Nagarro‑Aktien zu EUR 81 je Aktie an.
    • Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 140 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 25.06.2026 und rund 94 % auf den volumengewichteten 3‑Monats‑Durchschnittskurs.
    • Persistent hat einen unwiderruflichen Aktienkaufvertrag mit Lantano über rund 21 % der Nagarro‑Anteile geschlossen; zudem haben Mitglieder des Nagarro‑Vorstands ihre Absicht bekundet, das Angebot anzunehmen.
    • Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro unterstützen die Transaktion und beabsichtigen, den Aktionären nach Prüfung der Angebotsunterlage die Annahme zu empfehlen.
    • Durch den Zusammenschluss entstünde ein global führendes, KI‑gestütztes Digital‑Engineering‑Unternehmen mit rund USD 2,9 Mrd. Umsatz und mehr als 46.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern; Persistent und Nagarro bringen komplementäre Stärken in Nordamerika bzw. Europa sowie in KI, ERP und CX ein.
    • Das Übernahmeangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie und der Genehmigung der Angebotsunterlage durch die BaFin; Vollzug ist für Q4 2026 / Q1 2027 geplant; Persistent finanziert die Transaktion über eine zugesagte Kreditfazilität von Barclays, plant ein Delisting und schließt für zwei Jahre nach Vollzug keinen BGAV ab.



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