Coppernico Metals schließt LIFE-Finanzierung in Höhe von 5,5 Millionen $ ab

Vancouver, Kanada – 26. Juni 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) („Coppernico“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten, aufgestockten Privatplatzierung (das „Angebot“) des Unternehmens im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption („LIFE“) bekannt zu geben. Das Unternehmen gab 15.714.286 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,35 C$ pro Einheit aus und nahm damit einen Bruttoerlös von 5.500.000 C$ ein.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) und einem Aktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 26. Juni 2028 zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,50 C$. Die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot ist in dem geänderten und neu gefassten LIFE-Angebotsdokument des Unternehmens beschrieben, das unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca abrufbar ist.

Ivan Bebek, Chair und CEO von Coppernico, kommentierte: „Wir bedanken uns für die starke Unterstützung sowohl seitens der bestehenden Aktionäre als auch seitens der neuen Investoren, die sich an der überzeichneten Finanzierungsrunde beteiligt haben. Die Finanzierung kommt zum richtigen Zeitpunkt, da derzeit mehrere wichtige kurzfristige Meilensteine angestrebt werden, die im Zusammenhang mit dem Abschluss wichtiger Genehmigungsverfahren und anderer Initiativen für unsere nächste Wachstumsphase stehen und dem Unternehmen eine spannende zweite Jahreshälfte 2026 bescheren werden.“

In Verbindung mit dem Abschluss des Angebots zahlte das Unternehmen Barvermittlungsprovisionen in Höhe von 282.012 C$ und gab 805.747 Vermittler-Warrants (die „Vergütungs-Warrants“) an berechtigte kanadische Registranten aus, darunter die Firma 3L Capital Inc., die im Zusammenhang mit dem Angebot als primärer Finanzberater des Unternehmens fungierte. Jeder Vergütungswarrant kann zu den gleichen Bedingungen wie die oben genannten Warrants ausgeübt werden.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist. Die Toronto Stock Exchange („TSX“) hat die Notierung der Einheitsaktien sowie aller Aktien, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden können, unter Vorbehalt genehmigt. Die endgültige Genehmigung der TSX wird nach Einreichung der üblichen Abschlussunterlagen durch das Unternehmen erwartet. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne eine Registrierung in den USA oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden.