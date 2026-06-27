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    EAN-Kongress

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    Die Nutzung von Hörgeräten ist bei Menschen, die sowohl an Epilepsie als auch an Hörverlust leiden, mit einem um 23 % geringeren Demenzrisiko verbunden

    EAN-Kongress - Die Nutzung von Hörgeräten ist bei Menschen, die sowohl an Epilepsie als auch an Hörverlust leiden, mit einem um 23 % geringeren Demenzrisiko verbunden
    Foto: adobe.stock.com

    GENF, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Erwachsene, die sowohl an Epilepsie als auch an Hörverlust leiden und Hörgeräte tragen, haben möglicherweise ein um 23 % geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken, als diejenigen, die keine Hörgeräte tragen. Dies geht aus neuen Forschungsergebnissen hervor, die auf dem Kongress der Europäischen Akademie für Neurologie (EAN) 2026 vorgestellt wurden.

    Hörverlust gilt allgemein als der größte beeinflussbare Risikofaktor für Demenz. Ob Hörgeräte jedoch das Demenzrisiko senken können, ist nach wie vor umstritten.

    Um dies zu untersuchen, analysierten Forscher des Universitätsspitals Zürich und der Universität Liverpool elektronische Patientenakten von mehr als 250 Millionen Patienten im TriNetX-Netzwerk.

    Sie verglichen Erwachsene mit Hörverlust, die Hörgeräte trugen, mit einer Gruppe von Erwachsenen, die dem in Bezug auf andere Merkmale sehr ähnlich waren, aber keine Hörgeräte trugen. Die Analyse umfasste sowohl die gesamte Gruppe der Menschen mit Hörverlust als auch Menschen, die an Epilepsie, Schlaganfall, Typ-2-Diabetes, chronischer Nierenerkrankung, Herzinsuffizienz, Migräne und Arthrose leiden.

    Weder in der Gesamtpopulation mit Hörverlust noch bei Menschen mit Schlaganfall, Migräne, Typ-2-Diabetes, chronischer Nierenerkrankung, Herzinsuffizienz oder Arthrose wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Nutzung von Hörgeräten und dem Demenzrisiko festgestellt.

    Bei Erwachsenen, die sowohl an Epilepsie als auch an einem Hörverlust litten, war die Nutzung von Hörgeräten jedoch mit einem um 23 % geringeren Demenzrisiko verbunden. Dies entsprach einer absoluten Risikoreduktion von 2,7 Prozentpunkten über einen Zeitraum von fünf Jahren, was einem Fall von Demenz weniger pro 37 Hörgeräteträger entspricht.

    Die Forscher gehen davon aus, dass sich die Ergebnisse durch Unterschiede in der kognitiven Reserve erklären lassen – also der Fähigkeit des Gehirns, trotz altersbedingter Veränderungen oder krankheitsbedingter Schäden weiterhin effektiv zu funktionieren.

    Die Hauptautorin Dr. Carolina Ferreira-Atuesta erklärte: „Die meisten Menschen mit Hörverlust verfügen über genügend kognitive Reserve, um den durch die Hörbeeinträchtigung verursachten Mehraufwand auszugleichen, sodass eine Korrektur des Hörverlusts möglicherweise keinen großen Einfluss auf das Demenzrisiko hat." „Epilepsie ist insofern anders, als die kognitive Reserve oft bereits eingeschränkt ist, was bedeutet, dass die Beseitigung einer weiteren Belastungsquelle möglicherweise größere Auswirkungen haben kann."

    „Es gibt mehrere biologisch plausible Gründe, warum dieser Effekt bei Epilepsie auftreten könnte. „Die Erkrankung geht mit einem beschleunigten kognitiven Verfall einher; die Temporallappenepilepsie betrifft Bereiche des Gehirns, die für das Hören zuständig sind, und manche Medikamente gegen Anfälle können das Hörvermögen beeinträchtigen", fügte Dr. Ferreira-Atuesta hinzu.

    Den Forschern zufolge haben die Ergebnisse wichtige Auswirkungen auf die klinische Praxis. Da Menschen mit Epilepsie ohnehin regelmäßig mit dem Gesundheitswesen in Kontakt stehen, könnten Hörtests problemlos in die Routineversorgung integriert werden.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ean-kongress-die-nutzung-von-horgeraten-ist-bei-menschen-die-sowohl-an-epilepsie-als-auch-an-horverlust-leiden-mit-einem-um-23--geringeren-demenzrisiko-verbunden-302807967.html






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