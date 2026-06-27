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    Onco-Innovations leitet Studien zur Verstoffwechselung von ONC010 in Hepatozyten und Lebermikrosomen aus drei Tierarten ein

    Onco-Innovations leitet Studien zur Verstoffwechselung von ONC010 in Hepatozyten und Lebermikrosomen aus drei Tierarten ein
    Foto: adobe.stock.com

    Vancouver, Kanada – 26. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) kündigt die Einleitung von Studien zur Verstoffwechselung von ONC010, dem führenden nanopartikelbasierten PNKP-Inhibitor des Unternehmens, in Hepatozyten und Lebermikrosomen an/ Das Programm dient dazu, die intrinsische Clearance, die Abbauwege des Stoffwechsels sowie den Spezies-spezifischen Metabolismus zu charakterisieren, um zukünftige toxikologische Studien, pharmakokinetische Modellierungen, die Dosisfindung sowie regulatorische Einreichungen zu unterstützen.

     

    Die Studien werden von Nucro-Technics, einem der führenden kanadischen Anbieter von für die IND-Zulassung erforderlichen präklinischen Entwicklungsdienstleistungen, durchgeführt und werden die metabolische Stabilität von ONC010 in Systemen von Mensch, Ratte und Hund bewerten. Die Verwendung von Hepatozyten und Lebermikrosomen liefert ergänzende Daten, da jedes System verschiedene Aspekte des Leberstoffwechsels erfasst. Dieser Ansatz soll dem Unternehmen helfen, eine breitere zellbasierte metabolische Aktivität mit einem enzymatischen Metabolismus zu vergleichen, um ein vollständigeres Verständnis dafür zu vermitteln, wie ONC010 in relevanten Testsystemen verarbeitet wird. Die Arbeit ist Teil der integrierten Entwicklungsstrategie von Onco-Innovations zur Vorbereitung eines IND-Zulassungsantrags und ergänzt die laufenden Aktivitäten in den Bereichen ADME, Bioanalytik, Herstellung, Formulierung und klinische Umsetzung.

     

    „Hepatozyten- und Mikrosomenstudien sind grundlegende Bestandteile der modernen Entwicklung von Krebsmedikamenten. Die generierten Daten sollen dazu beitragen, das metabolische Profil von ONC010 zu charakterisieren und potenziell zur Dosisfindung, Sicherheitsbewertung und allgemeinen Entwicklungsplanung beizutragen, so Dr. Islam Mohamed, Chief Medical Officer von Onco-Innovations.

     

    „Der Beginn präklinischer Studien zur Vorbereitung eines IND-Zulassungsantrags stellt einen wichtigen Meilenstein dar, während das Unternehmen die Entwicklung von ONC010 in Richtung unserer ersten Studie am Menschen vorantreibt. Zu verstehen, wie sich der Wirkstoff in den relevanten Tierarten verhält, ist entscheidend für die Planung künftiger toxikologischer Studien und die Entwicklung von Strategien zur Übertragung der Ergebnisse auf die klinische Anwendung“, erklärte Thomas O‘Shaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

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