🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContemporary Amperex Technology AktievorwärtsNachrichten zu Contemporary Amperex Technology

    „Smart Vehicle Chain" auf der 4. China International Supply Chain Expo

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reisen bequemer gestalten

    „Smart Vehicle Chain auf der 4. China International Supply Chain Expo - Reisen bequemer gestalten
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    CATL, XPeng, SERES und weitere Branchenführer präsentieren Innovationen im Bereich der intelligenten Mobilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette

    PEKING, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Bereich „Smart Vehicle Chain" der vierten China International Supply Chain Expo (CISCE) wurde in Halle E2 des China International Exhibition Center (Standort Shunyi) eröffnet. Unter dem Motto „Reisen bequemer gestalten" brachte dieser Bereich wichtige Akteure aus dem gesamten Ökosystem der intelligenten Fahrzeuge zusammen, um Fortschritte in den Bereichen Elektrifizierung, intelligentes Fahren und vernetzte Fahrzeugtechnologien zu präsentieren, die alle Stufen der automobilen Wertschöpfungskette abdecken – von Rohstoffen und Kernkomponenten bis hin zu Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    424,42€
    Basispreis
    4,27
    Ask
    × 7,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    330,57€
    Basispreis
    4,30
    Ask
    × 7,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Smart Vehicle chain: Making Travel Convenient

    Zusammenarbeit in der Lieferkette im Fokus

    Die Branchenführer SERES, Geely und Dongfeng standen gemeinsam mit ihren wichtigsten Zulieferern im Mittelpunkt und demonstrierten damit die enge Zusammenarbeit entlang der gesamten Automobil-Lieferkette. Regionale Delegationen, die den Lithium-Batterie-Cluster von Yichun, den Sektor für saubere Energie in Ganzhou sowie den Halbleiter- und IC-Industriepark in Nansha vertraten, stellten integrierte Lieferkettenkapazitäten vor, die den gesamten Prozess von der Rohstoffbeschaffung bis zum Batterierecycling abdecken.

    Neue Technologien stehen im Mittelpunkt

    CATL stellte weltweit mehrere neue Batterieprodukte vor, während Gotion High-tech seine neuesten Durchbrüche im Bereich der Festkörperbatterien präsentierte. Der Turing-KI-Chip von XPeng und der humanoide Roboter „IRON" wurden auf der Messe gemeinsam vorgestellt. Der auf verstärktem Lernen basierende Algorithmus für autonomes Fahren von Momenta bot einen Einblick in die nächste Generation intelligenter Fahrtechnologien. Die bereichsübergreifenden Systemlösungen von Bosch und Teslas Demonstration eines geschlossenen Batterielebenszyklus verdeutlichten die Bandbreite der Innovationen, die derzeit im gesamten Bereich der intelligenten Fahrzeuge stattfinden.

    Neue Mobilitätskonzepte gehen über die Straße hinaus

    Das von GAC entwickelte Flugauto „GOVY AirCab" feierte sein Debüt, während der chinesische Automobil- und Motorradsportverband in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten wasserstoffbetriebene Rennwagen und autonome „Formula Student"-Fahrzeuge präsentierte und damit verdeutlichte, wie sich die Entwicklungen im Bereich der Mobilität in niedrigen Höhen zunehmend mit dem Bodenverkehr überschneiden. Ergänzende Innovationen wie die Megawatt-Aufladetechnik von Winline Technology für Schwerlast-Lkw und die UV-Sterilisationssysteme für Fahrzeuge von Zhongke Lu'an gaben einen Vorgeschmack auf zukünftige Mobilitätslösungen, die sicherer, sauberer und effizienter sein sollen.

    Von neuen Werkstoffen und Antriebssystemen bis hin zu intelligenten Fahrsystemen und Lösungen für den Tiefflug – dieser Bereich veranschaulichte die ganze Bandbreite an Innovationen, die die Zukunft des Verkehrs neu gestalten. Die CISCE wird weiterhin als Brücke für eine für alle Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen den Akteuren in den vor- und nachgelagerten Bereichen der Lieferkette dienen, um die Mobilität intelligenter und einfacher zu gestalten. Gleichzeitig wird sie dazu beizutragen, dass neue Technologien in praktische Anwendungen umgesetzt werden.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/smart-vehicle-chain-auf-der-4-china-international-supply-chain-expo-reisen-bequemer-gestalten-302812444.html




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    „Smart Vehicle Chain" auf der 4. China International Supply Chain Expo Reisen bequemer gestalten CATL, XPeng, SERES und weitere Branchenführer präsentieren Innovationen im Bereich der intelligenten Mobilität entlang der gesamten WertschöpfungskettePEKING, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ - Der Bereich „Smart Vehicle Chain" der vierten China …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     