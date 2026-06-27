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    Der Bereich „Clean Energy Chain" auf der 4. CISCE stellt Innovationen zur CO₂-Reduzierung entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette in den Mittelpunkt

    BEIJING, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Bereich „Clean Energy Chain" der vierten China International Supply Chain Expo (CISCE) präsentierte Innovationen zur CO₂-Reduzierung entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette und bot eine Plattform für die internationale Zusammenarbeit im Energiebereich. Entsprechend den im 15. Fünfjahresplan Chinas für Wasserstoffenergie, Kernkraft und CO₂-neutrale Industrieparks dargelegten Prioritäten befasste sich dieser Abschnitt mit Entwicklungen in den Bereichen Energieerzeugung, Stromversorgungssysteme und Endanwendungen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Integration von Energie- und Recheninfrastruktur.

    Clean Energy Chain: Making the Earth a Better Place

    Die Teilnehmer repräsentierten einen breiten Querschnitt des globalen Energiesektors. Die State Grid Corporation of China und die China Datang Corporation stellten Fortschritte bei der Integration von Stromversorgung und Rechenleistung vor, darunter intelligente Dispatch-Systeme der nächsten Generation. Die China Resources Group präsentierte einen ganzheitlichen Überblick über die Entwicklung sauberer Energien, die Energieinfrastruktur, einen kohlenstoffarmen Verbrauch sowie ESG-bezogene Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Die Bank of China konzentrierte sich auf Lösungen im Bereich der grünen Finanzwirtschaft, die den Übergang des Energiesektors zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen.

    Zu den internationalen Teilnehmern zählten die ExxonMobil, Alfa Laval, die Chartered Community of Navarre (Spanien) und die Saudi United Company, die fortschrittliche kohlenstoffarme Werkstoffe, Technologien zur Emissionsminderung und marktorientierte Kooperationsinitiativen vorstellten und dabei Möglichkeiten für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit hervorhoben.

    Mit dieser vielfältigen Auswahl an Ausstellern und Exponaten präsentierte der Bereich Technologien, Ausrüstung und integrierte Lösungen zur Unterstützung der globalen Energiewende und veranschaulichte dabei die Fortschritte bei der kohlenstoffarmen, digitalen und intelligenten Entwicklung des Sektors für saubere Energie. Anhand praktischer Anwendungen und branchengeführter Innovationen verdeutlichte der Bereich „Clean Energy Chain" das Potenzial für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit und stärker vernetzte Energieversorgungsketten zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums.

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    Der Bereich „Clean Energy Chain" auf der 4. CISCE stellt Innovationen zur CO₂-Reduzierung entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette in den Mittelpunkt BEIJING, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ - Der Bereich „Clean Energy Chain" der vierten China International Supply Chain Expo (CISCE) präsentierte Innovationen zur CO₂-Reduzierung entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette und bot eine Plattform für …
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