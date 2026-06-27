Yealink modernisiert seine globale Betriebszentrale in Singapur und eröffnet ein neues Kundenerlebniszentrum

An der Eröffnungsfeier nahmen Kunden, Partner, Regierungsvertreter und Mitglieder der Technologiebranche Singapurs teil. Zu den hochrangigen Gästen zählten Jay Liu, geschäftsführender Vizepräsident und Vorstandssekretär von Yealink; Prashant Singh Bishnoi, Manager des „AI-Powered Workplace Partner Program" für Asien bei Microsoft; Ng Ming Liang, Vizepräsident der Abteilung globale Unternehmen beim Singapore Economic Development Board (EDB); sowie Pang Yee Loy, leitender Direktor für den asiatisch-pazifischen Raum bei AVIXA.

SINGAPUR, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Yealink (300628.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Unified Communications und Collaboration (UC&C), feierte offiziell die Eröffnung seines modernisierten operativen Hauptsitzes in Singapur und seines neuen Customer Experience Center (CEC). Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Geschäftsstrategie des Unternehmens und unterstreicht sein langfristiges Engagement gegenüber Kunden und Partnern weltweit.

Im Zuge der weiteren Stärkung seiner weltweiten Geschäftstätigkeit und seines Kundensupports hat Yealink seine Präsenz in Singapur durch eine neue operative Zentrale und ein Customer Experience Center ausgebaut. Das solide rechtliche Umfeld, das ausgereifte Compliance-Rahmenwerk und die fortschrittlichen Datenverwaltungsfähigkeiten Singapurs machen das Land zudem zu einem wichtigen Betriebszentrum für den Yealink Management Cloud Service (YMCS) und helfen Yealink dabei, weltweit stabile und vertrauenswürdige Cloud-Dienste anzubieten.

Singapur: Ein strategischer Knotenpunkt für die weltweiten Aktivitäten von Yealink

Als weltweit führendes Wirtschafts- und Innovationszentrum spielt Singapur eine Schlüsselrolle in der globalen Strategie von Yealink.

In seiner Rede bei der Eröffnungsfeier hob Jay Liu, geschäftsführender Vizepräsident und Vorstandssekretär von Yealink, die Bedeutung Singapurs für die künftigen Aktivitäten von Yealink hervor.

„Singapur ist ein wichtiger operativer Knotenpunkt, der unsere globalen Dienstleistungen, unseren zuverlässigen Betrieb und unsere lokale Kundenbetreuung unterstützt", sagte Jay Liu. „Dieser modernisierte Hauptsitz spiegelt unser langfristiges Engagement für ein global vernetztes und vertrauenswürdiges Ökosystem der Zusammenarbeit wider."

Ng Ming Liang, Vizepräsident der Abteilung globale Unternehmen, EDB, erklärte: „Die Entscheidung von Yealink unterstreicht Singapurs Stellung als zuverlässiger Standort für die globale Expansion. Das Geschäftsumfeld, das F&E-Ökosystem und der Pool an qualifizierten Fachkräften in Singapur werden Yealink dabei unterstützen, innovative Lösungen für die digitale Zusammenarbeit voranzutreiben."

Ausbau der Kundenbindung vor Ort und das nächste Kapitel der globalen Zusammenarbeit

Neben der modernisierten Zentrale hat Yealink offiziell sein CEC in Singapur eröffnet, das praktische Produktvorführungen, Lösungspräsentationen, Schulungsprogramme und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bietet. Im Anschluss an die Feier nahmen die Gäste an geführten Führungen durch das CEC, Live-Produktvorführungen und Networking-Veranstaltungen teil.

Die Markteinführung markiert zudem einen weiteren Meilenstein in der 25-jährigen Geschichte von Yealink im Bereich Unified Communications und Collaboration. Yealink bedient Kunden in mehr als 140 Ländern und Regionen weltweit und gilt heute als einer der drei weltweit führenden Anbieter auf dem Markt für Videokonferenzen.

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