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    Polaris Renewable Energy gibt Abstimmungsergebnisse zur Wahl der Direktoren auf der ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung bekannt

    TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 26. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass alle sechs vom Management vorgeschlagenen Kandidaten auf der heutigen Jahreshauptversammlung, die per Live-Video-Webcast abgehalten wurde, als Direktoren des Unternehmens gewählt wurden. Die Direktoren bleiben bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger im Amt. Nachfolgend sind die Abstimmungsergebnisse auf der Grundlage der eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der Online-Abstimmung aufgeführt:

     

    Direktor

    Anzahl der Stimmen

    Prozentualer Anteil der Stimmen

     

    Stimmen

    dafür:

    Stimmenthaltungen:

    Stimmen

    dafür:

    Stimmenthaltungen:

    Jaime Guillen

    9.351.125

    220.821

    97,69 %

    2,31 %

    James V. Lawless

    9.345.405

    226.541

    97,63 %

    2,37 %

    Marc Murnaghan

    9.355.472

    216.474

    97,74 %

    2,26 %

    Marcela Paredes de Vásquez

    9.383.074

    188.872

    98,03 %

    1,97 %

    Catherine Fagnan

    9.386.661

    185.285

    98,06 %

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    Polaris Renewable Energy gibt Abstimmungsergebnisse zur Wahl der Direktoren auf der ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung bekannt TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 26. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass alle sechs vom Management vorgeschlagenen Kandidaten auf der heutigen …
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