Polaris Renewable Energy gibt Abstimmungsergebnisse zur Wahl der Direktoren auf der ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung bekannt
TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 26. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass alle sechs vom Management vorgeschlagenen Kandidaten auf der heutigen Jahreshauptversammlung, die per Live-Video-Webcast abgehalten wurde, als Direktoren des Unternehmens gewählt wurden. Die Direktoren bleiben bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger im Amt. Nachfolgend sind die Abstimmungsergebnisse auf der Grundlage der eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der Online-Abstimmung aufgeführt:
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Direktor
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Anzahl der Stimmen
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Prozentualer Anteil der Stimmen
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Stimmen
dafür:
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Stimmenthaltungen:
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Stimmen
dafür:
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Stimmenthaltungen:
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Jaime Guillen
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9.351.125
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220.821
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97,69 %
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2,31 %
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James V. Lawless
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9.345.405
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226.541
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97,63 %
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2,37 %
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Marc Murnaghan
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9.355.472
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216.474
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97,74 %
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2,26 %
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Marcela Paredes de Vásquez
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9.383.074
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188.872
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98,03 %
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1,97 %
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Catherine Fagnan
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9.386.661
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185.285
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98,06 %