Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 26/26
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 26/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Bayer
Performance KW 26/26: +26,97 %
Performance KW 26/26: +26,97 %
DAX Top 1
Merck
Performance KW 26/26: +8,48 %
Performance KW 26/26: +8,48 %
DAX Top 2
Vonovia
Performance KW 26/26: +5,53 %
Performance KW 26/26: +5,53 %
DAX Top 3
Qiagen
Performance KW 26/26: +5,42 %
Performance KW 26/26: +5,42 %
DAX Top 4
Henkel VZ
Performance KW 26/26: +4,17 %
Performance KW 26/26: +4,17 %
DAX Top 5
Infineon Technologies
Performance KW 26/26: -4,87 %
Performance KW 26/26: -4,87 %
DAX Flop 1
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 26/26: -7,45 %
Performance KW 26/26: -7,45 %
DAX Flop 2
Scout24
Performance KW 26/26: -8,37 %
Performance KW 26/26: -8,37 %
DAX Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 26/26: -9,46 %
Performance KW 26/26: -9,46 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 26/26: -20,34 %
Performance KW 26/26: -20,34 %
DAX Flop 5
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 26/26: +8,46 %
Performance KW 26/26: +8,46 %
TecDAX Top 1
Jenoptik
Performance KW 26/26: +6,17 %
Performance KW 26/26: +6,17 %
TecDAX Top 2
Qiagen
Performance KW 26/26: +5,42 %
Performance KW 26/26: +5,42 %
TecDAX Top 3
Evotec
Performance KW 26/26: +5,05 %
Performance KW 26/26: +5,05 %
TecDAX Top 4
Sartorius Vz.
Performance KW 26/26: +3,18 %
Performance KW 26/26: +3,18 %
TecDAX Top 5
TeamViewer
Performance KW 26/26: -9,99 %
Performance KW 26/26: -9,99 %
TecDAX Flop 1
SUESS MicroTec
Performance KW 26/26: -11,74 %
Performance KW 26/26: -11,74 %
TecDAX Flop 2
HENSOLDT
Performance KW 26/26: -11,84 %
Performance KW 26/26: -11,84 %
TecDAX Flop 3
SILTRONIC AG
Performance KW 26/26: -12,80 %
Performance KW 26/26: -12,80 %
TecDAX Flop 4
AIXTRON
Performance KW 26/26: -13,27 %
Performance KW 26/26: -13,27 %
TecDAX Flop 5
Merck & Co
Performance KW 26/26: +12,78 %
Performance KW 26/26: +12,78 %
Dow Jones Top 1
Johnson & Johnson
Performance KW 26/26: +11,50 %
Performance KW 26/26: +11,50 %
Dow Jones Top 2
IBM
Performance KW 26/26: +9,18 %
Performance KW 26/26: +9,18 %
Dow Jones Top 3
Sherwin-Williams
Performance KW 26/26: +8,89 %
Performance KW 26/26: +8,89 %
Dow Jones Top 4
Unitedhealth Group
Performance KW 26/26: +6,40 %
Performance KW 26/26: +6,40 %
Dow Jones Top 5
Cisco Systems
Performance KW 26/26: -4,48 %
Performance KW 26/26: -4,48 %
Dow Jones Flop 1
Apple
Performance KW 26/26: -4,57 %
Performance KW 26/26: -4,57 %
Dow Jones Flop 2
Nike (B)
Performance KW 26/26: -7,95 %
Performance KW 26/26: -7,95 %
Dow Jones Flop 3
Goldman Sachs Group
Performance KW 26/26: -8,12 %
Performance KW 26/26: -8,12 %
Dow Jones Flop 4
NVIDIA
Performance KW 26/26: -8,30 %
Performance KW 26/26: -8,30 %
Dow Jones Flop 5
Honeywell International
Performance KW 26/26: +24,88 %
Performance KW 26/26: +24,88 %
US Tech 100 Top 1
Axon Enterprise
Performance KW 26/26: +10,35 %
Performance KW 26/26: +10,35 %
US Tech 100 Top 2
Keurig Dr Pepper
Performance KW 26/26: +9,08 %
Performance KW 26/26: +9,08 %
US Tech 100 Top 3
Vertex Pharmaceuticals
Performance KW 26/26: +8,74 %
Performance KW 26/26: +8,74 %
US Tech 100 Top 4
American Electric Power
Performance KW 26/26: +8,35 %
Performance KW 26/26: +8,35 %
US Tech 100 Top 5
Qualcomm
Performance KW 26/26: -16,97 %
Performance KW 26/26: -16,97 %
US Tech 100 Flop 1
Seagate Technology Holdings
Performance KW 26/26: -17,59 %
Performance KW 26/26: -17,59 %
US Tech 100 Flop 2
Arm Holdings
Performance KW 26/26: -23,16 %
Performance KW 26/26: -23,16 %
US Tech 100 Flop 3
Western Digital
Performance KW 26/26: -24,29 %
Performance KW 26/26: -24,29 %
US Tech 100 Flop 4
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 26/26: -27,68 %
Performance KW 26/26: -27,68 %
US Tech 100 Flop 5
Bayer
Performance KW 26/26: +26,97 %
Performance KW 26/26: +26,97 %
E-Stoxx 50 Top 1
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 26/26: +5,91 %
Performance KW 26/26: +5,91 %
E-Stoxx 50 Top 2
Ferrari
Performance KW 26/26: +5,72 %
Performance KW 26/26: +5,72 %
E-Stoxx 50 Top 3
DANONE
Performance KW 26/26: +4,48 %
Performance KW 26/26: +4,48 %
E-Stoxx 50 Top 4
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 26/26: +4,47 %
Performance KW 26/26: +4,47 %
E-Stoxx 50 Top 5
ENI
Performance KW 26/26: -5,48 %
Performance KW 26/26: -5,48 %
E-Stoxx 50 Flop 1
ASML Holding
Performance KW 26/26: -6,65 %
Performance KW 26/26: -6,65 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 26/26: -7,45 %
Performance KW 26/26: -7,45 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 26/26: -9,46 %
Performance KW 26/26: -9,46 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 26/26: -20,34 %
Performance KW 26/26: -20,34 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Lonza Group
Performance KW 26/26: +8,27 %
Performance KW 26/26: +8,27 %
SMI Top 1
Novartis
Performance KW 26/26: +6,28 %
Performance KW 26/26: +6,28 %
SMI Top 2
Kuehne + Nagel International
Performance KW 26/26: +6,14 %
Performance KW 26/26: +6,14 %
SMI Top 3
Alcon
Performance KW 26/26: +5,13 %
Performance KW 26/26: +5,13 %
SMI Top 4
Nestle
Performance KW 26/26: +4,97 %
Performance KW 26/26: +4,97 %
SMI Top 5
UBS Group
Performance KW 26/26: -1,71 %
Performance KW 26/26: -1,71 %
SMI Flop 1
ABB
Performance KW 26/26: -2,77 %
Performance KW 26/26: -2,77 %
SMI Flop 2
Holcim
Performance KW 26/26: -4,04 %
Performance KW 26/26: -4,04 %
SMI Flop 3
Partners Group Holding
Performance KW 26/26: -8,72 %
Performance KW 26/26: -8,72 %
SMI Flop 4
Logitech International
Performance KW 26/26: -9,47 %
Performance KW 26/26: -9,47 %
SMI Flop 5
UNIQA Insurance Group
Performance KW 26/26: +5,30 %
Performance KW 26/26: +5,30 %
ATX Top 1
DO & CO
Performance KW 26/26: +3,25 %
Performance KW 26/26: +3,25 %
ATX Top 2
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 26/26: +2,62 %
Performance KW 26/26: +2,62 %
ATX Top 3
Raiffeisen Bank International
Performance KW 26/26: +1,96 %
Performance KW 26/26: +1,96 %
ATX Top 4
Oesterreichische Post
Performance KW 26/26: +1,90 %
Performance KW 26/26: +1,90 %
ATX Top 5
voestalpine
Performance KW 26/26: -6,65 %
Performance KW 26/26: -6,65 %
ATX Flop 1
Palfinger
Performance KW 26/26: -7,67 %
Performance KW 26/26: -7,67 %
ATX Flop 2
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 26/26: -7,96 %
Performance KW 26/26: -7,96 %
ATX Flop 3
Lenzing
Performance KW 26/26: -15,45 %
Performance KW 26/26: -15,45 %
ATX Flop 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 26/26: -18,06 %
Performance KW 26/26: -18,06 %
ATX Flop 5
WuXi AppTec Ltd. Registered (H)
Performance KW 26/26: +14,05 %
Performance KW 26/26: +14,05 %
Hang Seng Top 1
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 26/26: +8,55 %
Performance KW 26/26: +8,55 %
Hang Seng Top 2
Sinopharm Group (H)
Performance KW 26/26: +7,54 %
Performance KW 26/26: +7,54 %
Hang Seng Top 3
Techtronic Industries
Performance KW 26/26: +5,54 %
Performance KW 26/26: +5,54 %
Hang Seng Top 4
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 26/26: +3,90 %
Performance KW 26/26: +3,90 %
Hang Seng Top 5
Netease
Performance KW 26/26: -14,30 %
Performance KW 26/26: -14,30 %
Hang Seng Flop 1
Alibaba Group Holding
Performance KW 26/26: -14,65 %
Performance KW 26/26: -14,65 %
Hang Seng Flop 2
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 26/26: -17,30 %
Performance KW 26/26: -17,30 %
Hang Seng Flop 3
CMOC Group Limited Registered (H)
Performance KW 26/26: -17,84 %
Performance KW 26/26: -17,84 %
Hang Seng Flop 4
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 26/26: -27,15 %
Performance KW 26/26: -27,15 %
Hang Seng Flop 5
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