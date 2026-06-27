Redwood AI meldet endgültige Vereinbarung mit Quantum.IQ und expandiert in den Bereich der quantenresistenten Cybersicherheit

Vancouver, Kanada – 26. Juni 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) gibt im Anschluss an ihre Pressemitteilung vom 28. Mai 2026 bekannt, dass es eine Aktienkaufvereinbarung vom 26. Juni 2026 (die „Vereinbarung“) mit Quantum.IQ Technologies Inc. („Quantum.IQ“) und den Aktionären von Quantum.IQ eingegangen ist, welcher zufolge Redwood vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die üblichen Abschlussbedingungen alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Quantum.IQ erwerben wird (die „Übernahme“). Es wird erwartet, dass die Übernahme Redwoods Technologieplattform um quantenresistente Cybersicherheit, kryptografische Intelligenz und die Modernisierung von Unternehmenssicherheitsinfrastruktur erweitert. Gleichzeitig ergänzt sie Redwoods breiteren Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz („KI“), fortschrittliche Computertechnologien, regulierte Branchen, Einsätze im öffentlichen Sektor sowie sicherheitskritische Anwendungen. Die Übernahme dürfte zudem den adressierbaren Markt von Redwood erheblich erweitern, indem sie das Tätigkeitsfeld des Unternehmens über KI und operative Intelligenz hinaus auf die Bereiche Post-Quanten-Cybersicherheit, Verwaltung kryptografischer Infrastrukturen, Unternehmensresilienz und Modernisierung kritischer Infrastrukturen ausdehnt.

Quantum.IQ ist ein Unternehmen für KI-gestützte Quantensicherheit mit Sitz in Vancouver, das Software entwickelt, die Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen, darunter Behörden, Verteidigung, Finanzdienstleistungen und kritische Infrastruktursektoren, dabei unterstützt, die Verschlüsselungssysteme zu erkennen, zu bewerten, zu verwalten und zu aktualisieren, auf die sie zum Schutz sensibler Daten vor zukünftigen quantenbasierten Cyberbedrohungen angewiesen sind. Die Post-Quantum Cryptography-(„PQC“)-Plattform von Quantum.IQ wurde entwickelt, um die Erfassung kryptografischer Assets, die Bewertung kryptografischer Risiken, die Erstellung kryptografischer Stücklisten (Cryptographic Bill of Materials), die Einhaltung von Standards, das Schwachstellenmanagement, die Migrationsplanung, die kontinuierliche Überwachung sowie die Berichterstattung auf Führungsebene zu unterstützen. Dazu gehört auch, dass sie Unternehmen hilft, potenzielle Risiken in Bezug auf Zertifikate, TLS-Konfigurationen, Anwendungsprogrammierschnittstellen, Quellcode und die damit verbundene digitale Infrastruktur zu identifizieren.

Redwood ist der Ansicht, dass die Übernahme die Chance bietet, seine Technologiebasis durch spezielle Cybersicherheitsfunktionen zu erweitern, die die umfassendere Arbeit in den Bereichen künstliche Intelligenz, fortschrittliche Computersysteme und operative Intelligenz ergänzen. Durch die Kombination der Erfahrung von Redwood bei der Entwicklung KI-orientierter Plattformen mit den Tools von Quantum.IQ zur Erforschung kryptografischer Verfahren und zur Vorbereitung auf die Quantentechnologie ist das Unternehmen der Ansicht, dass es besser positioniert sein könnte, um Chancen in langfristigen Technologiemärkten zu nutzen, darunter Unternehmensresilienz, Cybersicherheitsplanung, regulierte Infrastruktur, öffentliche Sicherheit, kritische Infrastruktur und der Einsatz von Technologien im öffentlichen Sektor.

„Redwood konzentriert sich auf die Anwendung fortschrittlicher KI- und Computertools bei komplexen realen Problemen, von denen viele Regierungen, Gesundheitsorganisationen, kritische Infrastrukturbetreiber und andere Organisationen, bei denen Sicherheit, Vertrauen und Datenintegrität von grundlegender Bedeutung sind, betroffen sind. Da unsere Plattform zunehmend in geschäftskritische Umgebungen vordringt, wird quantenresistente Cybersicherheit zu einer logischen Erweiterung unserer Strategie. Quantum.IQ steht damit im Einklang, denn es verfügt über eine Cybersicherheitsplattform, die sich auf eine der nächsten großen infrastrukturellen Herausforderungen konzentriert, denen Regierungen und Unternehmen gegenüberstehen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Übernahme die Position von Redwood auf sicherheitsrelevanten Technologiemärkten stärken und gleichzeitig das Spektrum der Probleme erweitern wird, mit denen unsere Plattform umgehen kann“, erklärte Louis Dron, Chief Executive Officer von Redwood.

„Quantencomputing stellt eine der bedeutendsten Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit dar, denen sich Unternehmen im kommenden Jahrzehnt stellen müssen. Wir glauben, dass Redwood langfristig das richtige Zuhause für Quantum.IQ ist, und zwar wegen seiner Vision, fortschrittliche KI- und Computertechnologien auf komplexe, geschäftskritische Herausforderungen anzuwenden. Durch die Kombination unserer Post-Quantum-Cryptography-Plattform mit Redwoods umfassenderen KI-Funktionen glauben wir, dass wir die Markteinführung beschleunigen und gleichzeitig Regierungen, Betreibern kritischer Infrastrukturen und Unternehmenskunden, die sich auf das Quantenzeitalter vorbereiten, einen größeren Mehrwert bieten können“, so Kevin O‘Neill, Chief Executive Officer von Quantum.IQ Technologies Inc.

Bedingungen der Vereinbarung

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Redwood alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Quantum.IQ als Gegenleistung für die Ausgabe von insgesamt 14.033.558 Stammaktien von Redwood (zusammen die „Vergütungsaktien“) auf anteiliger Basis an die Aktionäre von Quantum.IQ zu einem angenommenen Preis von etwa 2,98 $ pro Vergütungsaktie erwerben. Die Vergütungsaktien bestehen aus 7.033.558 Stammaktien von Redwood (zusammen die „Basisaktien“) und bis zu 7.000.000 weiteren Stammaktien von Redwood (zusammen die „Meilensteinaktien“). Die Basisaktien werden treuhänderisch gehalten und wie folgt freigegeben: 10 % vier Monate nach Abschluss, 15 % sechs Monate nach Abschluss, 25 % 12 Monate nach Abschluss, 25 % 18 Monate nach Abschluss und 25 % 24 Monate nach Abschluss.

Die Meilensteinaktien werden auf einem Treuhandkonto hinterlegt und erst freigegeben, wenn bestimmte Meilensteinkriterien („Meilensteinkriterien“) erfüllt sind. Dazu gehören die Freigabe von 1.000.000 Meilensteinaktien nach Abschluss einer ersten Pilotvereinbarung mit einem Kunden durch Quantum.IQ, die Freigabe von 2.000.000 Meilensteinaktien bei Erreichen eines annualisierten Umsatzes von 2.000.000 $ bei einem EBITDA von mindestens 10 %, die Freigabe weiterer 2.000.000 Meilensteinaktien bei Erreichen eines annualisierten Umsatzes von 10.000.000 $ bei einem EBITDA von mindestens 10 % sowie die Freigabe weiterer 2.000.000 Meilensteinaktien bei Erreichen eines annualisierten Umsatzes von 20.000.000 $ bei einem EBITDA von mindestens 10 %. Alle Meilensteinaktien, die aus dem Treuhandkonto freigegeben werden, unterliegen einem Zeitplan für die Freigabe aus einem sekundären Treuhandkonto. Werden Meilensteinkriterien nicht bis zum jeweiligen Stichtag erfüllt, werden die entsprechenden Meilensteinaktien aus dem Treuhandkonto an Redwood zur Annullierung freigegeben.

Sollten die Meilensteinkriterien hinsichtlich des Erreichens eines annualisierten Umsatzes von 10.000.000 $ und 20.000.000 $ erreicht werden, können die mit diesen Meilensteinkriterien verbundenen Meilensteinaktien, die aus dem Meilensteintreuhandkonto freigegeben wurden und nun Gegenstand eines Zeitplans für die Freigabe aus einem sekundären Treuhandkonto sind, bei Eintritt eines Beschleunigungsereignisses möglicherweise vorzeitig aus diesem sekundären Treuhandkonto freigegeben werden. Ein solches Beschleunigungsereignis tritt ein, wenn die Stammaktien von Redwood an 21 aufeinanderfolgenden Handelstagen einen volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis von mindestens 7,00 $ (vorbehaltlich einer Anpassung im Fall einer Konsolidierung oder eines Splits) halten, die ein tägliches Handelsvolumen von mindestens 1.000.000 Aktien aufweisen.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen durch Unternehmen, Aufsichtsbehörden und Börsen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange („CSE“), der Unterzeichnung und Aushändigung der Treuhandvereinbarung, das Nichtvorliegen wesentlicher nachteiliger Veränderungen, die entweder Redwood oder Quantum.IQ betreffen, sowie weitere für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Übernahme gemäß den in der Vereinbarung vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

In diesem Zusammenhang zahlt Redwood nach Abschluss der Übernahme eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 298.000 $, die in Form von 100.000 Stammaktien von Redwood an einen von Redwood und Quantum.IQ unabhängigen Dritten zu zahlen ist.

Über Redwood AI Corp.

Redwood nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

„Louis Dron“

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

investors@redwoodai.com

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen darstellen, „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: (i) der Übernahme von Quantum.IQ, einschließlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen, des Erhalts behördlicher Genehmigungen sowie des voraussichtlichen Zeitplans und des Abschlusses der Übernahme; (ii) der Ausgabe der Vergütungsaktien; (iii) der Erfüllung der Meilensteinkriterien und der Freigabe der Meilensteinaktien; (iv) den erwarteten Fähigkeiten, der Leistung und der Marktpositionierung der PQC-Plattform von Quantum.IQ und der damit verbundenen Produkte; (v) den erwarteten strategischen Gründen für die Übernahme, einschließlich der erwarteten Synergien in Bezug auf künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, die Bewertung der Quantentauglichkeit und damit verbundene Technologien; (vi) der Fähigkeit von Quantum.IQ, die Meilensteinkriterien zu erfüllen; und (vii) den zukünftigen Plänen, Zielen und Chancen des Unternehmens, die sich aus der Übernahme und seiner umfassenderen Technologieplattform ergeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „könnte“, „sollte“, „wird“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Erwartungen und Annahmen angemessen sind, unterliegen diese Informationen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass die Übernahme nicht abgeschlossen wird, weil die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden oder Börsen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE, nicht eingeholt werden oder andere Abschlussbedingungen nicht erfüllt oder auf diese verzichtet werden; Risiken im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Due-Diligence-Prüfung, dem Abschlusszeitpunkt und den Marktbedingungen; das Risiko, dass die Meilensteinkriterien nicht im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt erfüllt werden; die Verwässerung, die sich aus der Ausgabe der Vergütungsaktien ergibt; den frühen Entwicklungsstand und die sich ständig weiterentwickelnde Natur von Technologien der Quanten-Cybersicherheit und künstlichen Intelligenz; Unsicherheiten hinsichtlich der Kundenannahme, der Vermarktung, der Skalierbarkeit, der technischen Leistung und der Akzeptanz der Plattform von Quantum.IQ und verwandter Produkte auf dem Markt; die sich schnell ändernden behördlichen, technischen und industriellen Standards in Bezug auf Cybersicherheit und Post-Quanten-Kryptografie; Risiken in Zusammenhang mit geistigen Eigentumsrechten, Cybersicherheitsvorfällen, Infrastrukturen Dritter und Verkäufern; die Fähigkeit, erwartete Synergien oder strategische Vorteile zu erzielen; Integrationsrisiken; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal von Quantum.IQ; Wettbewerbsentwicklungen in den Bereichen Cybersicherheit und künstliche Intelligenz; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, regulatorische und geschäftliche Bedingungen.

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Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 1,815EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.