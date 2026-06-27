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    Gouverneur

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    Angriff auf Produktionsanlagen in Wolgograd

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine greift Industrieanlagen in Wolgograd an
    • Mindestens zehn Verletzte und Fabrikschäden gemeldet
    • Titan-Barrikady produziert Komponenten für Raketen
    Gouverneur - Angriff auf Produktionsanlagen in Wolgograd
    Foto: Siarhei - 356130783

    WOLGOGRAD (dpa-AFX) - Die Ukraine hat in der Nacht und am frühen Morgen offiziellen Angaben nach Industrieanlagen in der russischen Millionenstadt Wolgograd mit Marschflugkörpern angegriffen. Mindestens zehn Menschen seien verletzt und die Produktionsanlagen eines Betriebs beschädigt worden, schrieb Gouverneur Andrej Botscharow auf seinem Telegramkanal. Zum Einsatz kamen seinen Worten nach "Flugobjekte mit Hochgeschwindigkeit" - damit dürften Marschflugkörper gemeint sein.

    Mehrere lokale Brände seien gelöscht worden, schrieb Botscharow weiter. Wohngebäude waren demnach nicht betroffen. Genauere Angaben zur Art des getroffenen Unternehmens machte er nicht.

    Unbestätigten russischen und ukrainischen Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um die russische Rüstungsfabrik Titan-Barrikady. Das Internetportal "Astra" berichtete von Rauchwolken, die aus der Fabrik aufstiegen. Die Schläge seien mit Marschflugkörpern des ukrainischen Typs Flamingo geführt worden, meldete das Portal unter Berufung auf die Auswertung von Bild- und Videomaterial. Titan-Barrikady stellt Komponenten für die Raketenkomplexe Iskander, Jars und Topol-M her, die prinzipiell auch Atomwaffen tragen können.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./gma/DP/zb







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