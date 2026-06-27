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    Weltschifffahrtsorganisation

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    Mindestens 2.500 Seeleute evakuiert

    Für Sie zusammengefasst
    • IMO evakuierte bei Unterbrechung ca 2.500 Seeleute
    • Mission umfasste mindestens 115 Schiffe vor Pause
    • IMO plante Evakuierung von 11.000 Seeleuten
    Weltschifffahrtsorganisation - Mindestens 2.500 Seeleute evakuiert
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Weltschifffahrtsorganisation IMO hat bis zur aktuellen Unterbrechung ihrer Mission in der Straße von Hormus etwa 2.500 festsitzende Seefahrer evakuieren könne. Die zu Wochenbeginn gestartete Mission habe mindestens 115 Schiffe umfasst, sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez.

    In Reaktion auf den Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman unterbrach die IMO die Evakuierung dann vorläufig. Dominguez erwarte nun zunächst Sicherheitsgarantien, bevor man die Aktion fortsetze. Das betroffene Schiff habe sich nicht auf Durchfahrt im Rahmen des IMO-Evakuierungsplans befunden. Die UN-Sonderorganisation hatte am Dienstag angekündigt, 11.000 Seeleute aus der Region zu evakuieren.

    Die für den Welthandel bedeutende Straße von Hormus war wegen des Iran-Konfliktes wochenlang faktisch blockiert gewesen. Laut Dominguez sind seit Beginn des Iran-Kriegs 14 Seeleute bei mehr als 40 Angriffen auf Schiffe gestorben./apo/DP/zb






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