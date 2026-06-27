DoorDash-Aktie: Nach Rallye in reifer Konsolidierung, Aufwärtstrend intakt

Der jüngste verfügbare Schlusskurs liegt bei 155,60 US-Dollar (25. Juni 2026). Damit notiert DoorDash deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 67,00 US-Dollar aus dem Oktober 2023 und zugleich klar unter dem Drei-Jahres-Hoch von 232,40 US-Dollar vom September 2025. Relativ zur Handelsspanne der letzten drei Jahre bewegt sich der Kurs damit im oberen Mittelfeld: Der Abstand zum Tief beträgt rund 88,60 US-Dollar, während zum Hoch etwa 76,80 US-Dollar fehlen. Nach der Übertreibungsphase über 200 US-Dollar im Jahr 2025 hat sich der Kurs damit in einer Zone eingependelt, die eher einer fortgeschrittenen Konsolidierung innerhalb eines langfristig intakten Aufwärtstrends entspricht.

Auf Sicht der letzten gut drei Jahre – in den vorliegenden Daten ab Juni 2023 – zeigt die DoorDash-Registered-(A)-Aktie einen klaren Aufwärtstrend. Vom Bereich um 68,50 US-Dollar Ende Juni 2023 arbeitete sich der Kurs zunächst in moderaten Wellen nach oben, überschritt im Herbst 2023 die Marke von 80 US-Dollar und etablierte ab Ende 2023/Anfang 2024 einen steileren Aufwärtstrend. Das damalige Zwischentief lag im Oktober 2023 bei 67,00 US-Dollar, während im weiteren Verlauf immer höhere Hochs markiert wurden. Im Jahresverlauf 2024 und 2025 beschleunigte sich die Bewegung deutlich, die Aktie kletterte im Sommer 2025 über 200 US-Dollar und erreichte im weiteren Verlauf ein Drei-Jahres-Hoch bei 232,40 US-Dollar am 29. September 2025. Nach dieser Spitze setzte eine volatile Konsolidierung mit mehreren schärferen Rücksetzern ein, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend vollständig zu brechen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der starken Rallye 2024/2025 deutlich unter dem aktuellen Kurs. Aus den Kursverläufen der letzten Monate lässt sich ein gleitender Durchschnitt im Bereich um grob 175 bis 185 US-Dollar ableiten. Damit handelt die Aktie aktuell etwa 10 bis 15 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Diese Konstellation deutet auf eine fortgeschrittene Korrektur innerhalb eines übergeordneten Bullenmarktes hin: Der langfristige Trend bleibt aufwärtsgerichtet, kurzfristig dominiert jedoch eine Phase der Bereinigung, in der frühere Übertreibungen abgebaut werden. Solange der Kurs nicht dauerhaft deutlich unter die längerfristige Durchschnittslinie fällt, bleibt das technische Bild mittelfristig konstruktiv, auch wenn die Dynamik im Vergleich zur Hochphase 2025 klar nachgelassen hat.

Wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 130 bis 140 US-Dollar eine breite Unterstützungszone herausgebildet, die mehrfach im Frühjahr und Frühsommer 2026 getestet wurde. Ein Bruch dieser Zone würde den Blick auf die Region um 120 bis 125 US-Dollar lenken, wo im Jahr 2024 markante Zwischenhochs lagen. Kurzfristig fungiert der Bereich um 150 US-Dollar als erste Unterstützung, nachdem der Kurs von dort aus wiederholt nach oben gedreht hat. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 170 bis 180 US-Dollar auf Widerstand, wo in den vergangenen Monaten mehrere Erholungsversuche scheiterten. Darüber wartet eine weitere Barriere um 200 bis 210 US-Dollar, die aus der Konsolidierungsphase nach dem Hoch bei 232,40 US-Dollar resultiert. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung des Drei-Jahres-Hochs wieder freimachen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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