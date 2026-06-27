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    Dividenden im Fokus

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    Dividendenkracher mit +24,39 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Dividenden im Fokus - Dividendenkracher mit +24,39 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: adobe.stock.com

    Daiichi Sankyo ist ein japanischer Pharmakonzern mit Fokus auf Onkologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kernprodukte sind u.a. das Krebsmedikament Enhertu und Thrombozytenhemmer wie Lixiana. Starke Position in Onkologie-Partnerschaften (u.a. mit AstraZeneca). Hauptkonkurrenten: Pfizer, Novartis, Roche, AstraZeneca. USP: ADC-Technologie (Antikörper-Wirkstoff-Konjugate) und starke F&E-Pipeline.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Daiichi Sankyo nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Daiichi Sankyo gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,39 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,43 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Daiichi Sankyo investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -26,32 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Daiichi Sankyo verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,93 %.
    Mit +3,93 % Dividendenrendite bietet Daiichi Sankyo ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,39 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Daiichi Sankyo für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,43.
    Daiichi Sankyo weißt eine Marktkapitalisierung von 25,82 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Daiichi Sankyo Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Daiichi Sankyo Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,32 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,93 %, eine Investition von etwa 25.446 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 100,00 +28,21 % +3,93 %
    2026 78,00 +30,00 % +2,50 %
    2025 60,00 +20,00 % +1,41 %
    2024 50,00 +66,67 % +1,08 %
    2023 30,00 +11,11 % +0,70 %
    2022 27,00 0,00 % +0,94 %

    Warum Daiichi Sankyo für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,93 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +24,39 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 16,43
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Daiichi Sankyo

    -0,32 %
    +0,06 %
    -4,12 %
    -11,58 %
    -28,12 %
    -52,32 %
    -26,32 %
    +211,88 %
    ISIN:JP3475350009WKN:A0F57T
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    Daiichi Sankyo Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,06 %
    1 Monat -4,12 %
    3 Monate -11,58 %
    1 Jahr -28,12 %

    Informationen zur Daiichi Sankyo Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Daiichi Sankyo Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,82 Mrd. € wert.

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    Ob die Daiichi Sankyo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daiichi Sankyo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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