Dividendenkracher mit +24,39 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Daiichi Sankyo ist ein japanischer Pharmakonzern mit Fokus auf Onkologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kernprodukte sind u.a. das Krebsmedikament Enhertu und Thrombozytenhemmer wie Lixiana. Starke Position in Onkologie-Partnerschaften (u.a. mit AstraZeneca). Hauptkonkurrenten: Pfizer, Novartis, Roche, AstraZeneca. USP: ADC-Technologie (Antikörper-Wirkstoff-Konjugate) und starke F&E-Pipeline.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Daiichi Sankyo nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Daiichi Sankyo gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,39 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,43 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Daiichi Sankyo investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -26,32 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Daiichi Sankyo verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,93 %.

Mit +3,93 % Dividendenrendite bietet Daiichi Sankyo ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,39 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Daiichi Sankyo für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,43.

Daiichi Sankyo weißt eine Marktkapitalisierung von 25,82 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.