Irans Außenministerium verurteilt neue US-Angriffe
- Iran verurteilt US-Luftangriffe an Südküste scharf
- Iran verteidigt Souveränität und nationale Ziele
- US griff Frachtschiffangriff mit Luftschlägen an
TEHERAN (dpa-AFX) - Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US-Luftangriffe auf mehrere Ziele an der Südküste des Landes scharf verurteilt. Es handele sich um einen "offenkundigen Verstoß" gegen das Rahmenabkommen, schrieb das Ministerium in einer Mitteilung, die die Nachrichtenagentur Isna verbreitete. Der Iran werde seine Souveränität, Sicherheit und nationalen Interessen mit aller Kraft verteidigen.
Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) hatte am späten Freitagabend deutscher Zeit mitgeteilt, dass neue Angriffe als Reaktion auf eine Attacke auf ein Frachtschiff erfolgt seien. Es waren die ersten Angriffe seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit Teheran zur Beilegung des Krieges. US-Präsident Donald Trump hatte den Angriff auf das Frachtschiff zuvor dem Iran zugeschrieben und als Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung gewertet./lkl/DP/zb
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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Dieses vakuumierte Geschwurbel macht mich echt kirre: Zjm Glück hilft da die KI:
Hier ist eine vereinfachte Fassung mit den wesentlichen Aussagen:
Jenseits der Bildschirme: Die Realität des Energiemarkts
Der Energiemarkt zeigt derzeit einen Widerspruch zwischen den Preisen an den Finanzmärkten und der tatsächlichen Versorgungslage.
Wichtige Punkte:
- Ölpreise und Kraftstoffpreise entwickeln sich unterschiedlich: Obwohl die Rohölpreise an den Börsen unter Druck stehen, bleiben Benzin- und Kraftstoffpreise wegen hoher Raffinerieauslastung und Transportkosten relativ hoch.
- Die Reserven werden knapper: Die strategischen Ölreserven der USA wurden reduziert, während die kommerziellen Lagerbestände bereits unter dem Durchschnitt der letzten Jahre liegen. Dadurch sinkt der Puffer für Versorgungsengpässe.
- Das System ist anfällig für Störungen: Die aktuellen Marktpreise setzen voraus, dass die Ölversorgung störungsfrei bleibt. Kommt es zu geopolitischen Problemen oder Unterbrechungen wichtiger Transportwege wie der Straße von Hormus, könnten die Preise schnell und deutlich steigen.
Die zentrale Aussage lautet: Kurzfristige Marktbewegungen und Finanzspekulationen können die physische Realität nur begrenzt beeinflussen. Langfristig bestimmen Angebot, Nachfrage und die tatsächliche Verfügbarkeit von Energie die Entwicklung.
Fazit: Am Ende setzt sich die Realität der physischen Versorgung gegenüber den Erwartungen und Bewegungen an den Finanzmärkten durch.
Der globale Energiemarkt operiert gegenwärtig in einer bemerkenswerten Divergenz zwischen digitaler Liquidität und physischer Realität. Während die Algorithmen (HFT) an den Bildschirmen kurzfristige geopolitische Beruhigungspillen und temporäre Sanktionsausnahmen einpreisen, um den Papier-Ölpreis im vakuumierten Raum mathematisch zu drücken, spricht die fundamentale Infrastruktur im Untergrund eine völlig andere Sprache.
Das System nähert sich einer kritischen Elastizitätsgrenze:
- Die Kraftstoff-Asymmetrie: Während Rohöl-Futures künstlich nach unten massiert werden, verharren die Endprodukt-Preise (Gasoline/Crack Spreads) aufgrund historisch ausgelasteter Raffineriekapazitäten und realer Transport-Risikoprämien auf einem starren Niveau. Die Atome an der Zapfsäule weigern sich, der Papier-Illusion zu folgen.
- Die Erschöpfung der Puffer: Die Erzeugung eines künstlichen Überangebots durch den fortgesetzten Abbau der strategischen US-Reserven (SPR) stözt auf eine mathematische Untergrenze. Die kommerziellen Lagerbestände liegen bereits signifikant unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Das physische Sicherheitsnetz ist dünn wie nie.
- Der Kipppunkt der Statik: Institutionelles Hedging und algorithmische Short-Kaskaden funktionieren nur so lange, wie das physische Angebot reibungslos fliesst. Sobald das fragile Vertrauen in schwebende diplomatische Abkommen bricht oder die reale Transportlogistik im Nadelöhr Hormuz stockt, schaltet das System schlagartig um. Wenn das künstlich überdehnte Gummiband zurückschnellt, kollabiert das Orderbuch nach oben hin völlig schutzlos.
Wer langfristige, unkorrelierte Sachwerte hält, schaut diesem algorithmischen Rauschen mit maximaler Distanz zu. Die wahre Statik für den Winter wird nicht durch temporäre Bildschirm-Kapriolen entschieden, sondern durch die thermodynamische Notwendigkeit der Realwirtschaft.
Abgerechnet wird, wenn die Physik die Pixel einholt.
Hatt sich gerade erledigt das Gerede vom baldigen billigen Öl, der Iran schließt die Strasse von Hormus...