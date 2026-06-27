Irans Außenministerium verurteilt neue US-Angriffe

TEHERAN (dpa-AFX) - Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US-Luftangriffe auf mehrere Ziele an der Südküste des Landes scharf verurteilt. Es handele sich um einen "offenkundigen Verstoß" gegen das Rahmenabkommen, schrieb das Ministerium in einer Mitteilung, die die Nachrichtenagentur Isna verbreitete. Der Iran werde seine Souveränität, Sicherheit und nationalen Interessen mit aller Kraft verteidigen.

Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) hatte am späten Freitagabend deutscher Zeit mitgeteilt, dass neue Angriffe als Reaktion auf eine Attacke auf ein Frachtschiff erfolgt seien. Es waren die ersten Angriffe seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit Teheran zur Beilegung des Krieges. US-Präsident Donald Trump hatte den Angriff auf das Frachtschiff zuvor dem Iran zugeschrieben und als Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung gewertet./lkl/DP/zb



