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    Rekord für wärmste Nacht seit Messbeginn nicht gebrochen

    Für Sie zusammengefasst
    • DWD: Nacht war nicht wärmster seit Messbeginn
    • Bad Bergzabern gemessen 26,7 Grad am Samstagmorgen
    • Nächte blieben 26,2 Grad, Gleichstand mit Weinbiet
    Rekord für wärmste Nacht seit Messbeginn nicht gebrochen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    OFFENBACH (dpa-AFX) - Die vergangene Nacht ist nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht die wärmste Nacht in Deutschland seit Beginn der Messungen gewesen. Eine Temperatur von 26,7 Grad sei in Bad Bergzabern erst am Samstagmorgen gegen 8.00 Uhr gemessen worden, sagte ein DWD-Sprecher. Damit sei kein Rekord für die Nacht aufgestellt worden. In der Nacht zum Freitag war der Ort in Rheinland-Pfalz der wohl wärmste Ort in Deutschland gewesen: Die Temperatur fiel nicht unter 26,2 Grad - wie schon in der Nacht zuvor. Damit zog Bad Bergzabern mit dem bisherigen Rekordhalter für die heißeste Nacht in Deutschland gleich. Dieser war zuvor der Berg Weinbiet, ebenfalls in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 auch nicht unter 26,2 Grad gesunken war./opi/DP/zb






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