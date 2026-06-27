Goldpreis trotzt dem Crash: Kommt jetzt die radikale Wende für Gold & Goldminen?

Als der Goldpreis unter der Woche unter die eminent wichtigen 4.000 US-Dollar zurücksetzte , öffnete sich die Falltür. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 3.800 US-Dollar schien unausweichlich, zu stark war der Druck, der auf dem Edelmetall lastete. Doch Gold trotzte dem drohenden Crash und legte überraschend kräftig zu. Nun macht eine Schwalbe bekanntlich noch keinen Sommer, doch ein Achtungserfolg ist das Comeback allemal. Unterm Strich verzeichnete das Edelmetall damit zwar auf Wochensicht einen weiteren Preisrückgang, aber das furiose Wochenfinale lässt auf eine radikale Wende hoffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach dem Fed-Beben richteten sich die bangen Blicke der Gold-Anleger am Donnerstag auf die PCE-Daten. Vor allem die Kernrate stand wegen ihrer Bedeutung für die US-Notenbank dabei im Fokus. Eine herbe Enttäuschung hätte dem Goldpreis womöglich endgültig den Stecker gezogen, doch diese blieb aus.

Die Anleihemärkte reagierten entsprechend. So sanken die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen wieder auf 4,1 Prozent, nachdem sie noch kurz zuvor über 4,2 Prozent notierten. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen reduzierten sich auf unter 4,4 Prozent und entfernten sich damit deutlich von den so wichtigen 4,5 Prozent.

Auch der US-Dollar zeigte Wirkung. So drehte der eminent wichtige US-Dollar-Index kurz vor dem Erreichen der Marke von 102 Punkten wieder nach unten ab und konsolidierte.

Diese Entwicklungen nahmen den Druck vom Goldpreis. Der Goldmarkt atmete „hörbar“ auf und auch Silber, Platin, Kupfer und andere Metalle erholten sich. Die einzige Frage, die sich nun stellt: Handelt es sich hierbei um ein Strohfeuer oder steckt mehr dahinter?

Gold-ETFs – Aderlass hält (noch) an

Wie so oft an dieser Stelle blicken wir auf die Entwicklung der Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs, des SPDR Gold Shares. Zuletzt hatten wir hier einen anhaltenden Aderlass – sprich einen deutlichen Bestandsabbau – thematisiert. Kurzzeitig kam etwas Hoffnung auf, legten die Bestände doch unmittelbar nach der Fed-Entscheidung überraschend zu. Im Nachhinein war es jedoch nur ein kurzes Aufflackern.

Wie reagieren die ETF-Investoren auf die PCE-Daten? Kommt es zu einem Stimmungsumschwung? Ziehen die Bestände wieder an? Die Entwicklung in den nächsten Tagen dürfte weitere Indizien liefern, ob es sich bei der Erholung des Goldpreises tatsächlich nur um ein Strohfeuer handelt oder ob eine echte Trendwende bevorsteht.





Goldpreis-Prognose – Die nächsten Tage werden entscheidend

Bei aller gebotenen Vorsicht könnte der Goldpreis mit seinem Ausflug unter die 4.000 US-Dollar und der anschließenden Erholung den Grundstein für ein Comeback respektive für eine Wende gelegt haben. In den nächsten Tagen muss sich entscheiden, ob die Erholung Relevanz entwickeln kann. Aus charttechnischer Sicht muss es nun über die 4.100 US-Dollar und 4.500 US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen idealerweise auf 4.000 US-Dollar begrenzt bleiben. Die Ausbildung neuer Verlaufstiefs unterhalb von 3.970 US-Dollar wäre ein deutliches Warnzeichen.

Ein weiterer Aspekt spricht für das Trendwendeszenario am Goldmarkt. Neben Gold haben auch zahlreiche Goldminen potenzielle Trendwendezonen erreicht. So weisen die Kursverläufe von Barrick Mining, Newmont Corp., Kinross Gold oder aber Agnico Eagle Mines spannende Konstellation auf. Die Liste ließe sich noch beliebig erweitern.

Zusammengefasst: Die Lage ist längst nicht so finster, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Der blinde Optimismus ist raus. Diverse Analysten haben ihre Kursziele für Gold gekappt. Der Rücksetzer unter die 4.000er Marke könnte eine Marktbereinigung gewesen sein. Hier ist jedoch noch eine Bestätigung ausstehend. Ein Gros der Goldminenaktien hat potenzielle Trendwendezonen erreicht. Zu guter Letzt läuft die unter saisonalen Aspekten schwierige Phase für Gold so langsam aus. Die Saisonalität könnte weitere positive Impulse liefern.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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