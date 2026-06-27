🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold-Anleger: Jetzt reagieren?

    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis trotzt dem Crash: Kommt jetzt die radikale Wende für Gold & Goldminen?

    Hinter dem Goldpreis liegen dramatische Handelstage. Der Rücksetzer unter die 4.000 US-Dollar hätte in einem Debakel sondergleichen enden können. Stattdessen stemmte sich Gold gegen den Crash. Ist das die Wende?

    Für Sie zusammengefasst
    Gold-Anleger: Jetzt reagieren? - Goldpreis trotzt dem Crash: Kommt jetzt die radikale Wende für Gold & Goldminen?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung – Edelmetall trotzt dem Crash und schürt Hoffnung

    Als der Goldpreis unter der Woche unter die eminent wichtigen 4.000 US-Dollar zurücksetzte, öffnete sich die Falltür. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 3.800 US-Dollar schien unausweichlich, zu stark war der Druck, der auf dem Edelmetall lastete. Doch Gold trotzte dem drohenden Crash und legte überraschend kräftig zu. Nun macht eine Schwalbe bekanntlich noch keinen Sommer, doch ein Achtungserfolg ist das Comeback allemal. Unterm Strich verzeichnete das Edelmetall damit zwar auf Wochensicht einen weiteren Preisrückgang, aber das furiose Wochenfinale lässt auf eine radikale Wende hoffen. 

    Haben die PCE-Daten bereits die Wende beim Goldpreis ausgelöst?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Newmont Corp.!
    Long
    90,81€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    102,40€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach dem Fed-Beben richteten sich die bangen Blicke der Gold-Anleger am Donnerstag auf die PCE-Daten. Vor allem die Kernrate stand wegen ihrer Bedeutung für die US-Notenbank dabei im Fokus. Eine herbe Enttäuschung hätte dem Goldpreis womöglich endgültig den Stecker gezogen, doch diese blieb aus. 

    Die Anleihemärkte reagierten entsprechend. So sanken die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen wieder auf 4,1 Prozent, nachdem sie noch kurz zuvor über 4,2 Prozent notierten. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen reduzierten sich auf unter 4,4 Prozent und entfernten sich damit deutlich von den so wichtigen 4,5 Prozent. 

    Auch der US-Dollar zeigte Wirkung. So drehte der eminent wichtige US-Dollar-Index kurz vor dem Erreichen der Marke von 102 Punkten wieder nach unten ab und konsolidierte.

    Diese Entwicklungen nahmen den Druck vom Goldpreis. Der Goldmarkt atmete „hörbar“ auf und auch Silber, Platin, Kupfer und andere Metalle erholten sich. Die einzige Frage, die sich nun stellt: Handelt es sich hierbei um ein Strohfeuer oder steckt mehr dahinter?

    Gold-ETFs – Aderlass hält (noch) an

    Wie so oft an dieser Stelle blicken wir auf die Entwicklung der Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs, des SPDR Gold Shares. Zuletzt hatten wir hier einen anhaltenden Aderlass – sprich einen deutlichen Bestandsabbau – thematisiert. Kurzzeitig kam etwas Hoffnung auf, legten die Bestände doch unmittelbar nach der Fed-Entscheidung überraschend zu. Im Nachhinein war es jedoch nur ein kurzes Aufflackern. 

    Wie reagieren die ETF-Investoren auf die PCE-Daten? Kommt es zu einem Stimmungsumschwung? Ziehen die Bestände wieder an? Die Entwicklung in den nächsten Tagen dürfte weitere Indizien liefern, ob es sich bei der Erholung des Goldpreises tatsächlich nur um ein Strohfeuer handelt oder ob eine echte Trendwende bevorsteht.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Goldpreis-Prognose – Die nächsten Tage werden entscheidend

    Bei aller gebotenen Vorsicht könnte der Goldpreis mit seinem Ausflug unter die 4.000 US-Dollar und der anschließenden Erholung den Grundstein für ein Comeback respektive für eine Wende gelegt haben. In den nächsten Tagen muss sich entscheiden, ob die Erholung Relevanz entwickeln kann. Aus charttechnischer Sicht muss es nun über die 4.100 US-Dollar und 4.500 US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen idealerweise auf 4.000 US-Dollar begrenzt bleiben. Die Ausbildung neuer Verlaufstiefs unterhalb von 3.970 US-Dollar wäre ein deutliches Warnzeichen.

    Ein weiterer Aspekt spricht für das Trendwendeszenario am Goldmarkt. Neben Gold haben auch zahlreiche Goldminen potenzielle Trendwendezonen erreicht. So weisen die Kursverläufe von Barrick Mining, Newmont Corp., Kinross Gold oder aber Agnico Eagle Mines spannende Konstellation auf. Die Liste ließe sich noch beliebig erweitern.

    Zusammengefasst: Die Lage ist längst nicht so finster, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Der blinde Optimismus ist raus. Diverse Analysten haben ihre Kursziele für Gold gekappt. Der Rücksetzer unter die 4.000er Marke könnte eine Marktbereinigung gewesen sein. Hier ist jedoch noch eine Bestätigung ausstehend. Ein Gros der Goldminenaktien hat potenzielle Trendwendezonen erreicht. Zu guter Letzt läuft die unter saisonalen Aspekten schwierige Phase für Gold so langsam aus. Die Saisonalität könnte weitere positive Impulse liefern.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold-Anleger: Jetzt reagieren? Goldpreis trotzt dem Crash: Kommt jetzt die radikale Wende für Gold & Goldminen? Hinter dem Goldpreis liegen dramatische Handelstage. Der Rücksetzer unter die 4.000 US-Dollar hätte in einem Debakel sondergleichen enden können. Stattdessen stemmte sich Gold gegen den Crash. Ist das die Wende?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     