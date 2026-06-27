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    Bahrain meldet iranischen Drohnenangriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahrain meldet iranischen Drohnenangriff am Morgen
    • USA bombardierten Ziele an Irans Südküste
    • Konflikt eskaliert durch Angriffe in Golfstaaten
    Bahrain meldet iranischen Drohnenangriff
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MANAMA (dpa-AFX) - Nach erneuten Angriffen zwischen den USA und dem Iran hat der Golfstaat Bahrain einen iranischen Drohnenangriff gemeldet. Mehrere iranische Drohnen hätten am frühen Morgen angriffen, teilte das Außenministerium mit. Es handle sich um einen eklatanten Verstoß gegen die Souveränität Bahrains.

    Ein genauer Angriffsort wurde nicht genannt. Auch zu möglichen Verletzten oder Schäden wurden keine Angaben gemacht.

    Die USA hatten zuvor nach eigenen Angaben als Reaktion auf einen mutmaßlich vom Iran verübten Angriff auf ein Frachtschiff mehrere Ziele an der Südküste des Iran bombardiert. Es waren die ersten Angriffe seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit Teheran zur Beilegung des Krieges Mitte Juni.

    Nachdem die USA und Israel Ende Februar den Krieg gegen den Iran begonnen hatten, reagierte Teheran mit Angriffen unter anderem in den Golfstaaten. Hier liegen unter anderem wichtige US-Militärstützpunkte und -Botschaften./arj/DP/zb





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