Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +6,12 %

Eurazeo ist eine französische Investmentgesellschaft mit Fokus auf Private Equity, Private Debt und Infrastruktur. Sie investiert in mittelgroße bis große Unternehmen in Europa und Nordamerika. Wichtige Konkurrenten sind Ardian, EQT, KKR und Blackstone. USP: langfristiger Investmenthorizont, starke Präsenz im Mid-Market, Kombination aus Eigen- und Fremdkapitalstrategien sowie Nachhaltigkeitsfokus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Eurazeo nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Eurazeo gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,49 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,42 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Eurazeo investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -45,82 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Eurazeo verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,12 %.

Mit +6,12 % Dividendenrendite bietet Eurazeo ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,49 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Eurazeo für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,42.

Eurazeo weißt eine Marktkapitalisierung von 2,78 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.