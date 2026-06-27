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    Einkommen mit Aktien

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    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +6,12 %

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Einkommen mit Aktien - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +6,12 %
    Foto: adobe.stock.com

    Eurazeo ist eine französische Investmentgesellschaft mit Fokus auf Private Equity, Private Debt und Infrastruktur. Sie investiert in mittelgroße bis große Unternehmen in Europa und Nordamerika. Wichtige Konkurrenten sind Ardian, EQT, KKR und Blackstone. USP: langfristiger Investmenthorizont, starke Präsenz im Mid-Market, Kombination aus Eigen- und Fremdkapitalstrategien sowie Nachhaltigkeitsfokus.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Eurazeo nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Eurazeo gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,49 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,42 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Eurazeo investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -45,82 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Eurazeo verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,12 %.
    Mit +6,12 % Dividendenrendite bietet Eurazeo ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,49 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Eurazeo für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,42.
    Eurazeo weißt eine Marktkapitalisierung von 2,78 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Eurazeo Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.06.2026

    Die Eurazeo Aktie notiert aktuell bei 40,18 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,08  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +6,12 %, eine Investition von etwa 196.079 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 2,92 +10,19 % +6,12 %
    2025 2,65 +9,50 % +4,18 %
    2024 2,42 +10,00 % +2,84 %
    2023 2,20 +76,00 % +3,35 %
    2022 1,25 0,00 % +1,70 %

    Warum Eurazeo für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +6,12 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +18,49 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 15,42
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Eurazeo

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    +1,69 %
    -36,57 %
    -36,37 %
    -45,82 %
    -9,11 %
    -30,60 %
    ISIN:FR0000121121WKN:860642
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    Eurazeo Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,56 %
    1 Monat -14,39 %
    3 Monate +1,69 %
    1 Jahr -36,57 %

    Informationen zur Eurazeo Aktie

    Es gibt 69 Mio. Eurazeo Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. € wert.

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    Ob die Eurazeo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eurazeo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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