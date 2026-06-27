Wochenrückblick 26/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rheinmetall, Rocket Lab, Almonty, Texas Pacific Land, Deutsche Rochstoff - Blutrot ist das neue Grün

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



