Börse, Baby!
Heftige Volatilität bei KI-Aktien: Ist der Boom nur ein Meme-Trend?
Hohe Bewertungen und heftige Ausschläge in beide Richtungen: Vor allem Halbleiteraktien rund um den KI-Boom schwanken derzeit stark. Selbst starke Zahlen von Micron konnten die Nervosität am Markt nicht beseitigen.
- Hohe Schwankungen bei Halbleiteraktien durch KI
- Micron implizite Volatilität circa sechzig Prozent
- Erwartete Kursspanne Wochen 20 bis 30 Prozent
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Ist es Zeit, die Chips vom Tisch zu nehmen?
Denn die Rallye an der Börse verliert lansam an Fahrt. Das Sentiment zugunsten der des Halbleitersektors scheint sich zu drehen.
Das hohe Zinsumfeld und die massiven Investionen mehren anscheinend die Sorgen der Marktteilnehmer. Die Schwankungen aus der vergangenen Woche lassen sich auch an der Impliziten Volatilität der Chipaktien ablesen. Für die Aktie von Micron liegt der Wert bei rund 60 Prozent. Dieser Wert ist auf Jahresbasis angegeben und spiegelt die Erwartungen des Optionsmarkts wider.
Heruntergerechnet auf die nächsten Wochen ergibt sich daraus eine erwartete Kursspanne von etwa 20 bis 30 Prozent: in beide Richtungen.
Und: Selbst starke Zahlen von Micron konnten die Nervosität am Markt nicht beseitigen. Warum ist das so? Darüber sprechen wir in unserer Sendung – und stellen fest: Die älteste Kritik an künstlicher Intelligenz ist bereits rund 2.400 Jahre alt. Welche das ist, erfahrt ihr in unserem Wochenend-Dreier bei Börse, Baby!
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Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,54 % und einem Kurs von 995,3EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.