Heftige Volatilität bei KI-Aktien: Ist der Boom nur ein Meme-Trend?

Ist es Zeit, die Chips vom Tisch zu nehmen?

Denn die Rallye an der Börse verliert lansam an Fahrt. Das Sentiment zugunsten der des Halbleitersektors scheint sich zu drehen.

Das hohe Zinsumfeld und die massiven Investionen mehren anscheinend die Sorgen der Marktteilnehmer. Die Schwankungen aus der vergangenen Woche lassen sich auch an der Impliziten Volatilität der Chipaktien ablesen. Für die Aktie von Micron liegt der Wert bei rund 60 Prozent. Dieser Wert ist auf Jahresbasis angegeben und spiegelt die Erwartungen des Optionsmarkts wider.