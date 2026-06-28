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    wO Heimspiel

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    30 Prozent Crash bei LPKF: Tech-Fantasie trifft auf bittere Realität

    LPKF Laser ist erst vor Kurzem in den SDAX aufgestiegen, markierte ein Jahreshoch – und verlor in dieser Woche ein Viertel seines Wertes.

    Für Sie zusammengefasst
    wO Heimspiel - 30 Prozent Crash bei LPKF: Tech-Fantasie trifft auf bittere Realität
    Foto: LPKF Laser & Electronics SE

    Erst der SDAX-Aufstieg, dann das Jahreshoch, dann der freie Fall: LPKF Laser & Electronics hat seinen Anlegern innerhalb weniger Handelstage eine Achterbahnfahrt zugemutet. Am 21. Juni schaffte der Laserspezialist den Sprung in den SDAX. Einen Tag später markierte die Aktie bei 30,20 Euro ihr 52-Wochen-Hoch.

    Was folgte, war ein klassisches Sell-the-News: Investoren nutzten den Moment konsequent zur Gewinnmitnahme. Am Freitag schloss das Papier bei 21,60 Euro. Das entspricht einem Wochenverlust von fast 30 Prozent. Die kurzfristige Aufwärtsdynamik ist vorerst gebrochen.

    Trotzdem: Im Jahresvergleich steht LPKF noch immer glänzend da. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs knapp vervierfacht, der 200-Tage-Durchschnitt liegt weit unten bei rund 10,50 Euro. Die annualisierte Schwankungsbreite von über 135 Prozent verdeutlicht, mit welcher Nervosität der Markt die Aktie begleitet.

    LPKF Laser & Electronics

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    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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    Hinter dem Kursfeuer steckt eine Technologiewette. LPKF hat mit LIDE eine Lasertechnologie für die Halbleiterindustrie entwickelt, die mehrere Kunden derzeit in Tests erproben. Der Vorstand spricht von laufenden Verhandlungen über erste Serienbestellungen. Genau dieser Punkt ist entscheidend: Solange es keine verbindlichen Aufträge gibt, bleibt die Bewertung ein Vorschuss auf die Zukunft.

    Das erste Quartal lieferte ein zweigeteiltes Bild. Der Umsatz brach auf 17,1 Millionen Euro ein, belastet vom schwächelnden Solargeschäft sowie geopolitischen Spannungen und wachsendem Wettbewerbsdruck aus China. Das operative Ergebnis rutschte tiefer ins Minus. Auf der Gegenseite kletterte der Auftragseingang auf 24,1 Millionen Euro, was die Nachfrage aus dem Halbleiterbereich widerspiegelt. Parallel treibt das Management ein Sparprogramm voran.

    Der nächste Beweis muss am 23. Juli erbracht werden. Dann legt LPKF seinen Halbjahresbericht vor. Handfeste Bestellungen für LIDE-Anlagen wären das Signal, das Bullen jetzt brauchen. Bleibt die Aktie dauerhaft unter der 50-Tage-Linie, dürfte der Stimmungsumschwung der vergangenen Woche sich weiter festigen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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