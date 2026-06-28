Vom Prügelknaben zum Übernahmekandidaten

Freitagabend, 23:36Uhr. Selten kommt eine Ad-hoc so spät – und selten ist sie so eindeutig: Persistent Systems, ein indisches Technologieunternehmen, will Nagarro zu 81,00 € je Aktie übernehmen.

🚀 𝗗𝗲𝗿 𝗔𝘂𝗳𝘀𝘁𝗶𝗲𝗴

Im Dezember 2020 als Spin-off aus dem Allgeier Konzern an die Börse gekommen, wurde Nagarro schnell zum Liebling von Wachstumsinvestoren. Das Modell überzeugte: globales Digital Engineering, global stark aufgestellt, mit beeindruckenden Wachstumsraten. 2021 legte der Umsatz um 26,9% zu, 2022 um weitere 56,8%. Der Kurs erreichte Anfang 2022 sein Allzeithoch bei 212,00 €.

📉 𝗗𝗲𝗿 𝗙𝗮𝗹𝗹

Ab dem zweiten Quartal 2023 verlangsamte sich das Wachstum spürbar. Hinzu kamen Shortseller-Berichte, die an der Richtigkeit von Zahlen und bestimmten Akquisitionen in Asien zweifelten, sowie ein Artikel der Wirtschaftswoche mit acht angeblichen Red Flags. Das Vertrauen am Kapitalmarkt war nachhaltig beschädigt.

🔄 𝗗𝗶𝗲 𝗔𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿𝗯𝗮𝗵𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗻

Im Oktober 2024 bestätigte Nagarro, strategische Optionen zu prüfen – inklusive eines möglichen Take Private. Im Januar 2025 folgte die Kehrtwende: Man wolle sich vollständig die Eigenständigkeit mit organischem und anorganischem Wachstum fokussieren, die Gespräche seien beendet. Gleichzeitig wurden eine Dividendenpolitik von 10–20% des EBIT sowie die Absicht angekündigt, in den kommenden drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 400 Mio. € zurückzukaufen.

Der im Jahr 2025 in Teilen neu besetzte Aufsichtsrat beauftragte nach den Vorwürfen der Vergangenheit sowie weiteren Medienberichten im Frühjahr 2025 eine externe Kanzlei mit einer unabhängigen Aufarbeitung der Vorwürfe. Im März 2026 das klare Ergebnis: Keine der vorgebrachten Behauptungen zu Betrug oder Fehlverhalten hatte sich als begründet erwiesen. Doch auch das hallf nichts. Der Kurs fiel bis auf zuletzt 33,50 €.

🤝 𝗗𝗮𝘀 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗯𝗼𝘁

Freitagabend kam dann die die Rolle rückwärts. Persistent Systems hat bereits ~21% der Nagarro-Anteile über einen bindenden Aktienkaufvertrag mit der Lantano Beteiligungen gesichert. Das Barangebot zu 81,00 € entspricht einer Prämie von rund 93,5% auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Auf den ungestörten Schlusskurs vom 25. Juni sogar ~140%. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Transaktion und beabsichtigen, den Aktionären die Annahme zu empfehlen. Der Vollzug wird für Q4 2026 / Q1 2027 angestrebt

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Nagarro hatte sich am Kapitalmarkt nie wirklich rehabilitiert – trotz sauberem Prüfungsergebnis, trotz Dividende, trotz Rückkaufprogramm. Am Ende scheint man dem Kapitel Börse lieber ein Ende gesetzt zu haben, als weiter gegen das Misstrauen des Marktes anzukämpfen. Für Aktionäre, die zu 33,50 € noch dabei waren: Ein gutes Ende einer turbulenten Reise.

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