Starke Zahlen und Ausblick von micron - wer profitiert alles?

micron hat am Mittwoch sehr starke Zahlen veröffentlicht. Q3 2026: Umsatz 41,5 Mrd. $ (+74% QoQ, +346% YoY), Konsens 35,7 Mrd. $. EPS 25,11$ vs. Konsens 20,49$. Guidance Q4: Umsatz ~50 Mrd. $ und EPS ~31,00$ — der Konsens lag bei 42 Mrd. $ und 24,00$. Auch die Guidance übertrifft die Erwartungen damit deutlich.



Als Small-Cap-Investor interessiert mich micron selbst jedoch nur am Rande. Was mich interessiert: Wer profitiert in der Wertschöpfungskette?



micron investiert >25 Mrd. $ Capex in FY2026, steigend auf >35 Mrd. $ in FY2027. Dieser Capex landet bei Zulieferern. Drei davon haben wir im Fonds als Equipment-Lieferanten: SUSS MicroTec, SCHMID und Nynomic. Zwei weitere profitieren über den Energiebedarf: Asta Energy und 2G Energy.



𝗦𝗨𝗦𝗦 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗧𝗲𝗰

Jeder HBM-Chip erfordert Temporary Bonding & Debonding — kein TBDB, kein HBM. SUSS ist der führende Anbieter mit ~45% Marktanteil. Mit jeder HBM-Generation steigen die Lagen (heute 12, künftig 16+): mehr Lagen, mehr Prozessschritte. microns HBM4-Hochlauf läuft doppelt so schnell wie der der Vorgängergeneration. Drei neue HBM-Packaging-Standorte bedeuten strukturell Bedarf an TBDB-Equipment.



𝗦𝗖𝗛𝗠𝗜𝗗 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽

Panel-Level Packaging ist die nächste Stufe nach CoWoS. SCHMID positioniert sich als Anbieter einer vollständigen Prozesskette vom Glassubstrat bis zum fertigen Advanced Package. TSMC, Intel und Samsung gehören laut letztem Conference Call zu den Kunden. Die wachsende Komplexität von HBM-Stacks treibt den Bedarf nach größeren Substratformaten — genau das Segment für SCHMIDs InfinityLine-Plattform.



𝗡𝘆𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 / 𝗟𝗮𝘆𝗧𝗲𝗰

HBM-Rampe → KI-Rechenzentren → 800G-Netzwerke → InP-Laser → MOCVD-Reaktoren. LayTec hält eine Quasi-Monopolstellung in der In-situ-Metrologie für InP-MOCVD und ist als OEM-Komponente in Aixtrons G10-AsP integriert. Lumentum hat bereits mehrere G10-AsP bestellt — fast immer standardmäßig mit LayTec-Messtechnik ausgestattet.



𝗔𝘀𝘁𝗮 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 & 𝟮𝗚 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆

Neue Fab-Komplexe verbrauchen typischerweise mehrere hundert Megawatt — das erfordert leistungsfähige Transformatoren und Generatoren. Asta Energy Solutions ist führender Anbieter kupferbasierter Wickelmaterialien für Hochspannungstransformatoren und Industriegeneratoren — die Komponenten stecken in den Anlagen, die Rechenzentren und Fabs mit Strom versorgen. microns 16 Strategic Customer Agreements über mindestens 100 Mrd. $ treiben den Rechenzentrumsbau weiter — 2G Energy liefert dafür dezentrale Gasmotoren-Kraftwerke als Grundlastversorgung.



↪️ SUSS MicroTec, SCHMID, Nynomic, Asta Energy und 2G Energy sind DACH-Small-Caps, die direkt in der Halbleiter-Wertschöpfungskette sitzen oder vom wachsenden Energiebedarf der KI-Infrastruktur profitieren. Genau dort suchen wir nach Rendite — nicht bei den großen Namen, sondern bei den Unternehmen dahinter, die kaum jemand auf dem Radar hat.

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