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    Podcast Glaser & Spang

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    Marc Osigus exklusiv: Hinter den Kulissen von Cantor und Europas Kapitalmärkten

    Eine Folge mit vielen Einblicken hinter die Kulissen des Investmentbankings.

    Podcast Glaser & Spang - Marc Osigus exklusiv: Hinter den Kulissen von Cantor und Europas Kapitalmärkten

    Live vom Cantor European Summit in Hamburg begrüßen Volker Glaser und Lukas Spang erstmals einen Gast vor Ort: Marc Osigus, Head of Investment Banking Continental Europe bei Cantor. Mit mehr als 25 Jahren Kapitalmarkterfahrung spricht er über die aktuelle Stimmung an den Kapitalmärkten, die Attraktivität Europas für internationale Investoren und die Herausforderungen des deutschen Kapitalmarkts.

    Im Gespräch geht es um die Entwicklung des IPO-Marktes, warum Defense- und Energiethemen aktuell besonders gefragt sind und weshalb erfolgreiche Börsengänge weit mehr benötigen als nur ein gutes Marktumfeld. Auch die Rolle von SpaceX, die Bedeutung von Beziehungen im Investmentbanking und die Frage, wie Künstliche Intelligenz die Branche verändern wird, stehen im Fokus.

    Weitere Themen der Folge:

    • Wie Cantor das Investmentbanking-Geschäft in Europa ausbaut

    • Warum viele internationale Investoren deutsche Small Caps zuletzt gemieden haben

    • Unterschiede zwischen Europa und den USA bei Unternehmenskultur und Kapitalmarkt

    • Spannende Anekdoten aus über 25 Jahren Investmentbanking

    • Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und mögliche Reformen

    • Warum Schweden bei der Altersvorsorge als Vorbild dienen kann

    • Wie Marc Osigus privat investiert und weshalb er aktives Investieren ETFs vorzieht

     

    Eine Folge mit vielen Einblicken hinter die Kulissen des Investmentbankings, spannenden Geschichten aus der Praxis und einem offenen Blick auf die Chancen und Herausforderungen der europäischen Kapitalmärkte.

     

    Viel Spaß mit der neuen Folge von Volker Glaser und Lukas Spang!

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

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    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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    Podcast Glaser & Spang Marc Osigus exklusiv: Hinter den Kulissen von Cantor und Europas Kapitalmärkten Live vom Cantor European Summit in Hamburg begrüßen Volker Glaser und Lukas Spang erstmals einen Gast vor Ort: Marc Osigus, Head of Investment Banking Continental Europe bei Cantor.
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