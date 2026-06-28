Apple im Doppelstress: KI-Preise und Russland-Affäre drücken Aktie

Apple erlebt binnen weniger Tage eine doppelte Belastungsprobe: Marktseitig durch steigende Komponentenpreise und politisch durch das Herausziehen russischer VK-Apps aus dem App Store. Die kurzfristige Reaktion der Anleger war heftig: Die Aktie rutschte am Donnerstag um mehr als sieben Prozent ab – der stärkste Tagesverlust seit über einem Jahr – und notierte im frühen Handel am Freitag nur leicht erholt. Hintergrund ist eine ungewöhnlich breite Preiserhöhung für MacBooks, iPads, HomePod und Apple TV, mit Aufschlägen von bis zu mehreren hundert US-Dollar je Modell. Das zuvor günstigste MacBook-Neo-Modell verteuert sich etwa um 100 US-Dollar, MacBook-Pro- und iPad-Modelle stiegen um satte Summen; iPhone-Preise beließ Apple vorerst unangetastet.

Apple begründet die Maßnahme mit einem dramatischen Anstieg der Preise für DRAM und Flash-Speicher, ausgelöst durch die starke Nachfrage der KI-Branche. Speicherhersteller wie Micron priorisieren Großkunden aus dem KI- und Rechenzentrumssektor, die langfristige Verträge und große Volumina abnehmen. Marktdaten von TrendForce sprechen von einem Plus bei DRAM-Preisen von rund 98 Prozent im ersten Quartal 2026 und weiteren erwarteten Zuwächsen zwischen 58 und 63 Prozent. Apple selbst betont, bislang Lagerbestände und Lieferverträge genutzt zu haben, um Margen und Preise zu stabilisieren; nun sei der Punkt erreicht, an dem Preisweitergaben unausweichlich seien. Analysten warnen, dass auch das iPhone nicht verschont bleiben dürfte: Je nach Modell könnten gestiegene Speicheranteile Mehrkosten von rund 150 bis 200 US-Dollar bedeuten, was Preiserhöhungen auch für das wichtigste Umsatzprodukt nahelegt.

Für Verbraucher und Absatzmärkte bedeutet das Risiko sinkender Nachfrage. Marktforscher wie IDC prognostizieren für 2026 deutliche Rückgänge: fast 14 Prozent beim Smartphone- und rund 11,3 Prozent beim PC-Absatz. Höhere Endkundenpreise könnten diese Schwäche verschärfen. Investoren sehen kurzfristig Margendruck und ein unsicheres Nachfragebild, weshalb die Aktie stark reagierte.

Parallel eskaliert ein geopolitischer Konflikt um Apples Plattformpolitik: Nach der Entfernung mehrerer VK-Apps fordert der Kreml Aufklärung und ruft Nutzer zum Umstieg auf Android und nationale Dienste wie RuStore auf. VK spricht von unvorhergesehener Löschung; Apple hat dies bislang nicht offiziell kommentiert. In Russland wird dies politisch instrumentalisiert und erinnert an frühere Entfernungen 2022 wegen Sanktions-Compliance. Für Apple bedeutet dies zusätzlich regulatorischen und reputativen Druck in einem strategisch wichtigen Markt.

Kurzfristig stehen damit Margen- und Umsatzrisiken im Vordergrund; mittelfristig dürften Investoren und Marktbeobachter genau auf weitere Preisentscheidungen, Lieferkettenentwicklungen und geopolitische Risiken in Kernmärkten achten.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 283,8USD auf Nasdaq (27. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.