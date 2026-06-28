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    Optionen-Verfall bedroht Bitcoin: 10 Mrd. auf dem Spiel

    Bitcoin steht dieser Woche vor einem ernsthaften Stresstest: Auf der Derivatebörse Deribit laufen am Freitag Bitcoin-Optionen mit einem Nominalvolumen von rund 10 Milliarden US-Dollar aus – das sind etwa 37 Prozent aller dort offenen Kontrakte. Die Positionierung ist einseitig: Viele Marktteilnehmer hielten Call-Optionen auf weiter steigende Kurse. Nach dem jüngsten Ausverkauf, der Bitcoin kurzzeitig unter 60.000 US-Dollar drückte, drohen zahlreiche Long-Calls wertlos zu verfallen, weil der Basispreis deutlich höher liegen müsste. Das Put/Call-Verhältnis liegt bei 0,83 und zeigt, dass der Markt trotz Rückschlägen weiterhin von früheren Aufwärtswetten geprägt ist. Analysten warnen, dass der Verfall selbst zwar keine Richtung vorgibt, aber kurzfristige Ausschläge verstärken kann – besonders bei dünnen Orderbüchern zum Quartalsende und konzentriertem Verfall. Entscheidend werde sein, wie schnell Absicherungspositionen aufgelöst und Hebel reduziert werden.

    Die fundamentale Lage verschärft das technische Risiko: Im Juni verzeichneten US-Bitcoin-Fonds netto Abflüsse von fast 3 Milliarden US-Dollar, höhere Renditen und hawkigere Signale der US-Notenbank belasten renditelose Anlagen zusätzlich. Der jüngste Kurssturz löste Liquidationen von mehr als 650 Millionen Dollar aus, vor allem bei gehebelten Long-Positionen. Prognosemärkte taxieren inzwischen eine 64-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin 2026 unter 50.000 US-Dollar fällt. Für Anleger heißt das: Mehr als die Marke von 60.000 Dollar steht auf dem Spiel – die Frage ist, ob der Markt nach dem Optionsverfall Halt findet oder die 50.000-Dollar-Marke zum nächsten Magneten wird.

    Im Marktumfeld meldet der Broker FP Markets eine Ausweitung seines Aktien-CFD-Portfolios um SpaceX (SPCX). Kunden können SPCX-CFDs ab sofort über MetaTrader 5 und cTrader handeln. SpaceX hatte sein IPO Mitte Juni mit einem Emissionserlös von zunächst 75 Milliarden US-Dollar – nach Ausübung der Greenshoe-Option rund 86 Milliarden – abgeschlossen; der Kurs schwankte in den ersten Handelstagen stark. FP Markets betont, Privatanlegern so Zugang zu Volatilität und Hebelprodukten zu geben.

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    Politisch-rechtlich warnte die Bundesnotarkammer vor der geplanten Unternehmensform „EU Inc.“: Der vorgeschlagene Digitalgründungsprozess in 48 Stunden sei anfällig für Missbrauch, Identitätsdiebstahl, Geldwäsche und Sanktionen, weil präventive Prüfungen fehlen. Vorschlag der Kammer: Notare könnten umfangreicher eingebunden und Daten an Transparenzregister weitergegeben werden.

    Parallel treibt die Bundesregierung die Staatsmodernisierung voran: Rund 60 Maßnahmen sollen Bürgerämter digitalisieren – von Perso per Post über Kindergeld ohne Antrag bis zur Deutschland-App und digitalen Wallets ab 2027 – mit dem Ziel, behördliche Abläufe zu vereinfachen und Bürokratie abzubauen.



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    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 59.841USD auf CryptoCompare Index (28. Juni 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.





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