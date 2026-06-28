SpaceX: Hype abgekühlt — Musk‑Bonus, Shorts & drohende Aktienflut

Die Unternehmensstory ist gigantisch, fast schon science‑fictionhaft: Im S‑1‑Prospekt dominiert die Mars‑Vision — das Wort „Mars“ fällt 63 Mal. Zentraler Punkt ist ein außergewöhnliches Vergütungspaket für Gründer Elon Musk: Er kann bis zu eine Milliarde gebundene Klasse‑B‑Aktien erhalten, wenn SpaceX eine Marktkapitalisierung von 7,5 Billionen US‑Dollar erreicht und eine dauerhafte Marskolonie mit mindestens einer Million Bewohnern aufgebaut ist. Allein dieses Paket wäre bei aktuellen Kursen weit über 150 Milliarden US‑Dollar wert. Zugleich behalten Musk und sein Umfeld durch Super‑Stimmrechte rund 86 Prozent der Stimmen — SpaceX gilt als kontrolliertes Unternehmen nach Nasdaq‑Regeln.

Der historische Börsengang von SpaceX, begleitet von einem spektakulären Kursaufschwung, erlebt derzeit eine spürbare Korrektur. Nach dem rasanten Anstieg hat die Aktie deutlich an Momentum verloren und notiert inzwischen nur knapp oberhalb des Ausgabepreises. Daten des Analysehauses Ortex zeigen ein Short‑Interesse von rund 13 Prozent — Leerverkäufer erhöhen damit ihre Wetten auf weitere Verluste. Zusätzlicher Verkaufsdruck droht durch anstehende Angebotsmengen: Am 11. August sollen laut Diskussionen in Anlegerforen rund 20 Prozent der Aktien in den Markt kommen, was das vierfache Volumen des IPOs bedeuten könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Wirtschaftlich ist SpaceX heute deutlich bodennaher: 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 18,67 Milliarden US‑Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 6,58 Milliarden. Doch die Aktivierung der leistungsabhängigen Vergütungen erfordert außerordentliche technologische und gesellschaftliche Durchbrüche — etwa nicht‑erdgebundene Rechenzentren mit 100 Terawatt Jahresleistung und die genannte Mars‑Besiedlung. Marktwetten wie bei Kalshi sehen die Chancen, bis 2030 Menschen zum Mars zu bringen, unter 20 Prozent.

Parallel baut SpaceX sein Geschäftsmodell zu einem Konglomerat aus Raumfahrt, Satelliteninternet (Starlink), KI und Plattformdiensten aus. Starlink gilt als potenzieller Gamechanger für ländliche Konnektivität, steht aber vor praktischen Limitationen (Stromverbrauch mobiler Geräte, begrenzte geteilte Bandbreite). Kritiker heben zudem Governance‑ und ESG‑Risiken hervor: hohe Umweltbelastung durch Raketenstarts und starke Konzentration von Macht bei Musk.

Fazit: Anleger kaufen bei SpaceX nicht nur Satelliten und Raketen, sondern eine langfristige, hochspekulative Zukunftswette auf Musks Imperium. Die Upside ist enorm, falls technische und regulatorische Hürden überwunden werden. Gleichzeitig sind Governance‑Risiken, erhebliche Bewertungsunsicherheiten und ein aktiver Short‑Interesse nicht zu unterschätzen. Für konservative Portfolios bleibt SpaceX damit primär eine langfriste, risikoreiche Beimischung — wer einsteigt, sollte die Positionsgröße streng begrenzen.

+0,15 % -14,62 % -11,49 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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Max SpaceX direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf Verkauf

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 153,2USD auf Nasdaq (27. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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