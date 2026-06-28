Micron schockt Märkte: KI-Boom treibt Rekordzahlen & Kursziele

Analysten reagierten mit massiven Kurszielanhebungen. JP Morgan bestätigte ein Overweight, hob das Ziel von 550 auf 1.540 Dollar. Morgan Stanley erhöhte auf 1.200 Dollar, Susquehanna auf 2.000 Dollar, Wedbush auf 1.400 Dollar, Citi auf 1.400 Dollar und RBC auf 1.500 Dollar. Goldman Sachs stufte das Papier weiterhin als „Neutral“ ein und setzte ein Ziel von 1.100 Dollar. Laut Bloomberg empfehlen 50 von 55 erfassten Analysten Kauf; das durchschnittliche Kursziel kletterte auf über 1.300 Dollar.

Micron hat mit seinen Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 die Märkte überrascht und eine Debatte über die Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Nachfrage entfacht. Umsatz und Gewinn kletterten deutlich über Konsensschätzungen: Der Umsatz stieg im Quartal auf rund 41,5 Milliarden US-Dollar gegenüber 9,3 Milliarden vor einem Jahr, der Nettogewinn belief sich auf 28,2 Milliarden Dollar; bereinigter Gewinn je Aktie lag bei knapp 25 Dollar. Für das Schlussquartal signalisiert das Unternehmen in der Mitte der Spanne einen Umsatz von etwa 50 Milliarden Dollar und einen weiter steigenden Gewinn je Aktie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Treiber der Optimismuswelle sind vor allem langfristige Lieferverträge und strukturelle Angebotsfragen: Micron hat 16 Rahmenvereinbarungen abgeschlossen, die über ihre Laufzeit rund ein Fünftel der DRAM-Bits und ein Drittel der NAND-Bits abdecken. Management und Analysten gehen davon aus, dass KI die Nachfrage nach DRAM auch nach 2027 deutlich über dem Angebot halten wird. Viele Verträge enthalten Take-or-Pay-Klauseln, Vorauszahlungen, Preisobergrenzen und vierteljährlich neu verhandelte Mindestpreise, was Planbarkeit und Margensicherheit erhöhen soll.

Folgen: Marktteilnehmer sehen potenziell langfristig deutlich höhere Bruttomargen – Susquehanna erwartet bis zu 80 Prozent – und operative Margen über 70 Prozent in den kommenden Jahren. Diese Bewertungen bedeuten jedoch hohe Erwartungen und erhöhte Risiken.

Die Aktie reagierte volatil: Zu Handelsbeginn sprang der Kurs kurzzeitig um bis zu 20 Prozent auf ein Rekordhoch, sackte nach Gewinnmitnahmen wieder ab, verblieb aber deutlich im Plus. Die implizite Volatilität liegt bei rund 60 Prozent auf Jahresbasis, was kurzfristige Kursschwankungen von 20 bis 30 Prozent signalisiert. Trotz starker Zahlen bleibt die Nervosität am Markt hoch: hohe Bewertungen, Zinsumfeld und massive Investitionsausgaben belasten die Stimmung. Anleger müssen abwägen, ob sie Gewinne mitnehmen oder auf anhaltendes KI-Wachstum setzen.

Analysten warnen zugleich vor Übertreibungen: Tägliche Kurszielanhebungen und extreme Bewertungen könnten Rückschläge verschärfen. Die Entscheidung hängt vom individuellen Anlagehorizont ab: Kurzfristig bieten hohe Volatilität und Bewertungsrisiken Anlass zur Vorsicht; langfristig sehen viele Experten in Micron einen Profiteur des KI-Zyklus mit struktureller Nachfrageverschiebung, die nachhaltige Erträge verspricht. Kurzfristige Absicherung ist für viele Anleger daher weiterhin ratsam und sinnvoll.

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,69 % und einem Kurs von 1.132USD auf Nasdaq (27. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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