F‑126 gestrichen: Rheinmetall verliert Milliardenauftrag – Aktie stürzt 19%

Analyst Christian Cohrs von Warburg Research stuft die Reaktion jedoch als überzogen ein. Warburg schätzt, dass der für Rheinmetall und dessen Tochter NVL relevante Auftragswert bei etwa 12,5 Milliarden Euro gelegen hätte; bei einer operativen Marge von rund 15 Prozent wären daraus annähernd zwei Milliarden Euro Ergebnis vor Zinsen und Steuern über die Laufzeit entstanden. Diese Erträge wären allerdings gestreckt und erst in der Mitte der 2030er‑Jahre greifbar geworden. Kurzfristig sieht Warburg deshalb nur begrenzte finanzielle Folgen: Der Programmstart wäre langsam erfolgt, anfänglich mit geringen Umsätzen, weshalb die aktuellen Jahresziele weder für Umsatz noch Ergebnis akut gefährdet scheinen.

Rheinmetall hat einen empfindlichen Rückschlag im Marinegeschäft erlitten: Die Bundesregierung streicht das F‑126‑Fregattenprogramm, womit dem Rüstungskonzern ein potenziell Milliardenauftrag entgeht. Die Börse reagierte heftig: Die Aktie stürzte um rund 19 Prozent ab, mehr als zehn Milliarden Euro an Marktkapitalisierung verpufften. Die Kursreaktion offenbart laut Analysten nicht nur die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen, sondern auch einen Vertrauensverlust gegenüber dem Management, das Investoren zuvor eine baldige Auftragsvergabe signalisiert hatte.

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Mittelfristig aber ergeben sich spürbare Anpassungsbedarfe. Rheinmetall dürfte sein Ziel für das Auftragsvolumen 2026 von 135 Milliarden Euro nach unten korrigieren müssen. Auch die angestrebte Cash‑Conversion‑Rate von über 40 Prozent könnte leiden, weil die erwartete Anzahlung aus dem F‑126‑Programm entfällt. Für das Umsatzziel 2030 (organisch 45 Milliarden Euro) fehlte damit ein Baustein: Warburg rechnet mit einem Beitrag des F‑126 von etwa einer bis 1,5 Milliarden Euro.

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Trotz des Rückschlags bleiben mehrere große Programme als Wachstumstreiber erhalten. Warburg sieht vor allem das F‑127‑Programm (geschätztes Volumen rund zwölf Milliarden Euro), an dem Rheinmetall/NVL mit etwa einem Drittel beteiligt wären, und das Arminius/Boxer‑Programm mit einem geschätzten Rheinmetall‑Anteil von rund 35 Milliarden Euro. Das Hauptrisiko liegt nach Warburg weniger in der Nachfrage als in der Umsetzung: Der Konzern muss Kapazitäten hochfahren und in wenig vertraute Bereiche wie Marine und Raumfahrt expandieren.

Weitere Institute reagierten ähnlich: Die DZ Bank senkte den fairen Wert von 2.188 auf 1.705 Euro, Jefferies und Citigroup sprachen von einer Überreaktion, senkten jedoch teilweise ihre Kursziele. Warburg reduzierte sein Kursziel moderat von 1.550 auf 1.500 Euro, behielt die Kaufempfehlung und sieht bei aktuellem Kurs weiterhin signifikantes Aufwärtspotenzial – gleichzeitig macht Rheinmetall für Anleger zur Beweisstory: Der Konzern muss nun zeigen, dass seine Projektpipeline auch ohne F‑126 robust genug ist.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 942,1EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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