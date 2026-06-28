Evonik überrascht: EBITDA-Boost durch asiatische Lieferlücken

Als wichtigste Triebfeder nennt Evonik Lieferengpässe bei asiatischen Wettbewerbern. Deren Rohstoffversorgung sei durch die Auswirkungen des Nahost-Kriegs und Störungen im Schiffsverkehr rund um die Straße von Hormus beeinträchtigt worden. Diese Angebotslücke habe Kunden dazu veranlasst, verstärkt auf Evonik-Produkte zurückzugreifen — besonders spürbar im Segment Advanced Technologies, aber auch im Bereich Animal Nutrition, wo das Unternehmen ein anhaltendes Momentum bis in das dritte Quartal hinein erwartet. Zusätzlich wirkten höhere Verkaufsmengen, Preisanpassungen und fortlaufende Kostensenkungsmaßnahmen positiv.

Evonik hat nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal seine Jahresprognose angehoben — dennoch mahnt das Management zur Vorsicht: Ein Teil des Aufschwungs sei auf temporäre Sondereffekte zurückzuführen. Laut Ad-hoc-Mitteilung rechnet der Spezialchemiekonzern für Q2 2026 mit einem bereinigten EBITDA von 600 bis 650 Millionen Euro (Q2 2025: 509 Mio.). Das liegt deutlich über dem Analystenkonsens von rund 567 Millionen Euro und bedeutet für das erste Halbjahr ein bereinigtes EBITDA von etwa 1,1 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Finanzvorstand Michael Rauch betonte zugleich die Begrenztheit dieses Effekts: „Ein EBITDA von 600 bis 650 Millionen Euro ist in diesem Umfeld ein gutes Quartalsergebnis für Evonik. Wir müssen jedoch bedenken, dass ein Teil dieses Gewinns auf einmaligen Effekten beruht, die nicht von Dauer sein werden.“ Mit der möglichen Wiederaufnahme normaler Schiffsverkehre nach einer Öffnung der Straße von Hormus sei zu rechnen, dass die günstige Situation im Jahresverlauf abschwäche. Daher bleibe die zweite Jahreshälfte mit Blick auf die Ergebnisentwicklung unsicher.

Vor diesem Hintergrund hat Evonik seine Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 angehoben: Neu erwartet das Unternehmen eine Spanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro (zuvor 1,7–2,0 Mrd.). Zum Vergleich: 2025 lag das bereinigte EBITDA bei rund 1,9 Milliarden Euro. Bei der Free-Cashflow-Entwicklung peilt Evonik unverändert eine Cash-Conversion-Rate von etwa 40 Prozent an; der Free Cashflow im Q2 dürfte deutlich besser ausfallen als im Vorjahr (Q2 2025: minus 211 Mio.). Die finalen Quartalszahlen sollen am 4. August veröffentlicht werden.

Analysten reagieren zurückhaltend positiv: Jefferies bestätigt die Kaufempfehlung („Buy“) mit einem Kursziel von 20 Euro, sieht den Mittelpunkt der neuen Ergebnisrange leicht oberhalb des Konsenses, aber unter der eigenen Schätzung. Für Anleger bleibt die Kernfrage, wie nachhaltig die Ertragsverbesserung ist — kurzfristig Rückenwind durch Marktstörungen, mittelfristig Risiko einer Normalisierung.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 15,90EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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