🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    BaFin-Prüfung erschüttert Zalando: Aktie stürzt, Povlsen kauft massiv

    BaFin-Prüfung erschüttert Zalando: Aktie stürzt, Povlsen kauft massiv
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Die BaFin hat eine formelle Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses von Zalando zum 31. Dezember 2025 eingeleitet. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde liegen konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften vor; geprüft wird insbesondere der Anhang des Jahresabschlusses im Zusammenhang mit der Übernahme der Modeplattform About You. Konkret geht es um mögliche Unterlassungen bei Pflichtangaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen. Die Untersuchung wurde am 19. Juni 2026 eröffnet; die BaFin betonte, sie werde die Öffentlichkeit über das Ergebnis informieren, unabhängig davon, ob Fehler festgestellt werden.

    Die Nachricht stoppte schlagartig eine wochenlange Rallye der Zalando-Aktie. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fiel das Papier zeitweise mehr als 20 Prozent; im Xetra-Handel stabilisierte sich das Minus später bei knapp sechs Prozent. Der Einbruch trifft Zalando zu einem heiklen Zeitpunkt: Seit Mitte Mai hatte sich der Kurs von 18,61 Euro um mehr als 40 Prozent erholt und mit 27 Euro den höchsten Stand seit Oktober des Vorjahres erreicht. Diese Dynamik erhöht die Sensibilität der Märkte für Nachrichten, die das Vertrauen kurzfristig untergraben können.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Long
    22,89€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 11,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26,61€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 11,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Marktbeobachter bewerten die Lage unterschiedlich. Einige sehen die mögliche Pflichtverletzung weniger schwerwiegend als frühere BaFin-Verfahren gegen andere Unternehmen, etwa Gerresheimer, verweisen aber zugleich auf die Unsicherheit über Dauer und Ergebnis der Prüfung als belastenden Faktor. Die DZ Bank senkte daraufhin den fairen Wert der Aktie von 38 auf 27 Euro und stufte die Empfehlung von „Kaufen“ auf „Halten“ herab. Analyst Thomas Maul begründete die Maßnahme mit einer rund 30-prozentigen Risikoabschlags wegen der aktuell „dünnen Informationslage“, hob jedoch hervor, dass die strategische Story von Zalando nach wie vor intakt erscheine.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Neben den negativen Schlagzeilen gab es auch positive Signale: Der dänische Großaktionär Anders Holch Povlsen hat seinen Bestand um knapp 25 Millionen Aktien aufgestockt, was von einigen Marktteilnehmern als Vertrauensbeweis gewertet wird. Zudem verweisen Befürworter auf operative Fortschritte, verbesserte Profitabilität und die fortgesetzte Umsetzung der Strategie als Stützpfeiler für eine langfristig positive Entwicklung.

    Fazit: Kurzfristig dürfte die BaFin-Prüfung die Volatilität der Zalando-Aktie erhöhen und zu vorsichtigen Ratings führen. Entscheidend für die Erholung des Kurses werden Umfang und Ergebnis der Prüfung sowie mögliche Konsequenzen sein – von formalen Nachbesserungen im Anhang bis hin zu weitergehenden Maßnahmen, falls wesentliche Mängel festgestellt werden.



    Zalando

    -7,11 %
    +1,52 %
    +14,24 %
    +15,95 %
    -8,08 %
    -7,12 %
    -75,70 %
    -0,44 %
    +6,70 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
    Zalando direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,11 % und einem Kurs von 24,70EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BaFin-Prüfung erschüttert Zalando: Aktie stürzt, Povlsen kauft massiv Die BaFin hat eine formelle Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses von Zalando zum 31. Dezember 2025 eingeleitet. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde liegen konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften vor; geprüft wird …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     