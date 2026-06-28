BaFin-Prüfung erschüttert Zalando: Aktie stürzt, Povlsen kauft massiv

Die Nachricht stoppte schlagartig eine wochenlange Rallye der Zalando-Aktie. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fiel das Papier zeitweise mehr als 20 Prozent; im Xetra-Handel stabilisierte sich das Minus später bei knapp sechs Prozent. Der Einbruch trifft Zalando zu einem heiklen Zeitpunkt: Seit Mitte Mai hatte sich der Kurs von 18,61 Euro um mehr als 40 Prozent erholt und mit 27 Euro den höchsten Stand seit Oktober des Vorjahres erreicht. Diese Dynamik erhöht die Sensibilität der Märkte für Nachrichten, die das Vertrauen kurzfristig untergraben können.

Die BaFin hat eine formelle Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses von Zalando zum 31. Dezember 2025 eingeleitet. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde liegen konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften vor; geprüft wird insbesondere der Anhang des Jahresabschlusses im Zusammenhang mit der Übernahme der Modeplattform About You. Konkret geht es um mögliche Unterlassungen bei Pflichtangaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen. Die Untersuchung wurde am 19. Juni 2026 eröffnet; die BaFin betonte, sie werde die Öffentlichkeit über das Ergebnis informieren, unabhängig davon, ob Fehler festgestellt werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analysten und Marktbeobachter bewerten die Lage unterschiedlich. Einige sehen die mögliche Pflichtverletzung weniger schwerwiegend als frühere BaFin-Verfahren gegen andere Unternehmen, etwa Gerresheimer, verweisen aber zugleich auf die Unsicherheit über Dauer und Ergebnis der Prüfung als belastenden Faktor. Die DZ Bank senkte daraufhin den fairen Wert der Aktie von 38 auf 27 Euro und stufte die Empfehlung von „Kaufen“ auf „Halten“ herab. Analyst Thomas Maul begründete die Maßnahme mit einer rund 30-prozentigen Risikoabschlags wegen der aktuell „dünnen Informationslage“, hob jedoch hervor, dass die strategische Story von Zalando nach wie vor intakt erscheine.

Neben den negativen Schlagzeilen gab es auch positive Signale: Der dänische Großaktionär Anders Holch Povlsen hat seinen Bestand um knapp 25 Millionen Aktien aufgestockt, was von einigen Marktteilnehmern als Vertrauensbeweis gewertet wird. Zudem verweisen Befürworter auf operative Fortschritte, verbesserte Profitabilität und die fortgesetzte Umsetzung der Strategie als Stützpfeiler für eine langfristig positive Entwicklung.

Fazit: Kurzfristig dürfte die BaFin-Prüfung die Volatilität der Zalando-Aktie erhöhen und zu vorsichtigen Ratings führen. Entscheidend für die Erholung des Kurses werden Umfang und Ergebnis der Prüfung sowie mögliche Konsequenzen sein – von formalen Nachbesserungen im Anhang bis hin zu weitergehenden Maßnahmen, falls wesentliche Mängel festgestellt werden.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,11 % und einem Kurs von 24,70EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.