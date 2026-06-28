🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche unter Druck: Qualitätsrekord kann Abwärtstrend nicht stoppen Möchten Sie noch mehrere Varianten zur Auswahl?

    Porsche unter Druck: Qualitätsrekord kann Abwärtstrend nicht stoppen Möchten Sie noch mehrere Varianten zur Auswahl?
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Die deutsche Autoindustrie steckt weiterhin in einem strukturell schwierigen Umfeld: Absatzschwäche, Margendruck und ein sich rasch veränderndes Kaufverhalten zugunsten neuer Antriebstechnologien belasten die Hersteller. An der Börse spiegelt sich das: In diesem Jahr verzeichnen viele deutsche Fahrzeugaktien Verluste zwischen einem Viertel und einem Drittel. Porsche bildet eine Ausnahme – zumindest vorerst. Die Aktie liegt gegenüber Jahresbeginn nur leicht im Minus (rund 1,5 %), hat aber seit ihrem Jahreshoch jüngst zweistellige Abschläge erlitten.

    Technisch bleibt die Lage bei Porsche angespannt. Die Aktie steckt in einem mehrjährigen Abwärtstrend: Von Spitzenkursen um 120 Euro büßte sie in den vergangenen drei Jahren bis zu 70 % ein. Gründe sind unter anderem eine bislang wenig überzeugende E‑Mobilitätsstrategie, Marktanteilsverluste in Schlüsselregionen wie China und ein Gewinneinbruch. Seit über einem Jahr versuchen Anleger, einen Boden im Bereich 40 bis 50 Euro zu etablieren – ein nachhaltiger Ausbruch blieb bisher aus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche!
    Short
    45,86€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    40,60€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kürzlich zeichnete sich zwar ein Erholungsversuch ab; nach einem neuen Mehrjahrestief kam es zu einer raschen Gegenbewegung zurück an die obere Range-Grenze. Dieser Ausbruch scheiterte aber an bearishen Divergenzen im RSI und an der Trendoberkante. Hinzu kam der Dividendenabschlag von 1,01 Euro je Anteil – ein für Anleger erfreulicher Schritt, der aber charttechnisch ungünstig fiel und kurzfristigen Druck auslöste. Das jüngst entstandene Golden Cross in den gleitenden Durchschnitten droht damit wieder aufgehoben zu werden.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Die Indikatoren signalisieren Schwäche: Der RSI verlor seinen Aufwärtstrend, der MACD fiel unter die Signallinie und zeigte Momentumverlust. Ein Tagesschluss unter der kurzfristig verteidigten Marke von 45 Euro würde Kursverluste bis zur 200‑Tage‑Linie beziehungsweise zurück zur Unterstützung bei 40 Euro wahrscheinlich machen. Umgekehrt wären nachhaltig bullishe Signale erst oberhalb von 50 Euro zu erwarten. Das Abwärtsrisiko schätzt die Analyse derzeit auf rund 12 %, solange die 40‑Euro‑Zone hält; fällt sie, droht größere Unruhe. Auch fundamental bietet das KGV 2026 von 25,5 wenig Bewertungsunterstützung.

    Parallel zu den Börsenschwankungen stärkt Porsche seine Qualitätsstory: In der JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study steht die Marke auf Platz eins, der 911 gewann erneut die Gesamtwertung. Mit 138 Problems per Hundred Vehicles verbesserte Porsche seinen Wert deutlich gegenüber dem Vorjahr (188). Management und Qualitätsexperten betonen, dass die hohe Produktqualität Teil der Konzernstrategie sei – ein wichtiger Gegenpol zur Markt- und Gewinnsorgen, der aber die aktuelle Kursdynamik noch nicht nachhaltig aufhebt.



    Porsche AG

    -2,28 %
    -10,08 %
    -7,38 %
    +15,37 %
    +7,22 %
    -60,61 %
    -55,00 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
    Porsche AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 43,20EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Porsche unter Druck: Qualitätsrekord kann Abwärtstrend nicht stoppen Möchten Sie noch mehrere Varianten zur Auswahl? Die deutsche Autoindustrie steckt weiterhin in einem strukturell schwierigen Umfeld: Absatzschwäche, Margendruck und ein sich rasch veränderndes Kaufverhalten zugunsten neuer Antriebstechnologien belasten die Hersteller. An der Börse spiegelt sich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     